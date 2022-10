FPÖ – Kaniak: „Impfempfehlung für Jugendliche auch in Österreich zurücknehmen!“

Schweden hebt Impfempfehlung für gesunde zwölf- bis 17-Jährige auf - Krankheitsrisiko ist zu gering

Wien (OTS) - „Immer deutlicher zeigt sich, dass unsere Bedenken zur Corona-Impfung berechtigt waren und sind. Während es in Österreich noch immer keine Langzeitstudien gibt und Risikoanalysen für bestimmte Altersgruppen grundsätzlich fehlen, hat Schweden die Sinnlosigkeit der Impfung bei Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren erkannt. Wenn die Nachteile dem möglichen Schutz überwiegen, muss die Empfehlung auch in Österreich zurückgenommen werden“, so der Vorsitzende des parlamentarischen Gesundheitsausschusses und FPÖ-Gesundheitssprecher NAbg. Mag. Gerhard Kaniak.

Indes versuchen ÖVP und Grüne noch immer die Menschen zur Corona-Impfung zu treiben. „Dass die Empfehlung zur x-ten Auffrischungs- oder Booster-Impfung durch das Nationale Impfgremium (NIG) nicht einstimmig verlief und sich nicht an der wissenschaftlichen Faktenlage orientiert, ist der Regierung vollkommen egal. Man wird nicht müde, die absolut vermessene österreichische Bestellung von 42 Millionen Dosen für Folgeimpfungen auf Druck unters Volk zu bringen“, sagte Kaniak.

„Schweden hat in vielen Belangen bewiesen, wie man die COVID-Krise besser bewältigen kann. Österreich täte gut daran, sich endlich an einer evidenzbasierten Strategie zu orientieren, die sich eindeutig als der vernünftigere Weg herausgestellt hat“, erklärte Kaniak.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at