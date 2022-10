Disoski/Grüne zum Weltbrustkrebstag: Vorsorge kann Leben retten

Früherkennung, Vorsorge und regelmäßige Kontrolle sind entscheidend

Wien (OTS) - Jährlich erhalten rund 5.500 Österreicherinnen die Diagnose Brustkrebs. Damit ist Brustkrebs mit Abstand die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. „Dennoch gehen noch immer viel zu wenige Frauen regelmäßig zu ihrer Vorsorgeuntersuchung, dabei kann Vorsorge Leben retten. Ich bitte Sie daher: Gehen auch Sie zur Vorsorge!“, appelliert Meri Disoski, stellvertretende Klubobfrau und Frauensprecherin der Grünen, am heutigen Weltbrustkrebstag.

Die Brustkrebsvorsorge ist wichtig, denn je früher die Krankheit erkannt und somit behandelt wird, desto größer sind die Heilungschancen. „Österreichs Screening-Programm ist mit seinen hohen Qualitätsstandards eines der Modernsten Europas. Dennoch liegt die Teilnahme am Früherkennungsprogramm nur bei maximal 43 Prozent. Wir haben hier leider viele Frauen während der Pandemie verloren, da sie aufgrund der gestiegenen und geschlechtlich ungleich verteilten Doppel- und Mehrfachbelastung ihre eigene Gesundheit hintangestellt haben. Das müssen wir so schnell wie möglich aufholen“, betont Disoski und hält fest: „Gynäkolog:innen und Allgemeinmediziner:innen spielen dabei eine zentrale Rolle, denn sie informieren Patientinnen über die Wichtigkeit bestehender Screening-Programme. In diesem Zusammenhang ist auch die Diversität des Gesundheitspersonals wichtig, um etwa Mehrsprachigkeit zu gewährleisten.“

Der heutige Weltbrustkrebstag läutet den internationalen Pink Ribbon-Month ein. International macht eine Vielzahl an Organisationen, wie zum Beispiel die Österreichische Krebshilfe, im Oktober auf die Wichtigkeit von Informations- und Früherkennungsprogrammen aufmerksam. „Ich bedanke mich bei allen Initiativen, die sich auch über den Kampagnenmonat Oktober hinaus engagieren und somit einen wichtigen Teil zur Bewusstseinsbildung leisten“, sagt Disoski.

