Tata Communications gründet privates globales 5G-Kompetenzzentrum in Indien

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Private 5G-Tests laufen in Indien und ermöglichen die digitale Transformation von Unternehmen mit der Leistung von 5G

Tata Communications, ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, eröffnete heute ein privates 5G Global Centre of Excellence (CoE) in Pune, Indien, um Industrie 4.0-Anwendungen und -Funktionen für Unternehmen zu beschleunigen. Dieses neue CoE ist eine agile, sichere und überdachte Einrichtung zum Testen und Erproben von Anwendungsfällen in der Industrie. Tata Communications hat Anwendungsfälle in den Bereichen Automobil, Metall und Bergbau, Flughäfen und Seehäfen, Fertigung, Logistik und Gesundheitswesen entwickelt. Das Unternehmen wird gut positioniert sein, um globale Unternehmen in die Lage zu versetzen, nahtlos in die hypervernetzte Welt einzusteigen.

Mit den laufenden Versuchen wird Tata Communications in der Lage sein, private 5G-Anwendungsfälle zu demonstrieren, wie z. B. die automatisierte Qualitätsprüfung von Geräten mit Hilfe von Video- und Bildanalysen, die Bestandsverwaltung und die Verfolgung von Vermögenswerten, die Erkennung von Lagerdiebstählen, die AR/VR-basierte Zusammenarbeit von Mitarbeitern aus der Ferne und den videogestützten Einkauf im Einzelhandel, um nur einige zu nennen. Das Unternehmen ergreift strenge Maßnahmen, darunter Interoperabilitätstests, um die Kompatibilität des privaten Netzes des Unternehmens mit verschiedenen Geräten zu bewerten, und strenge Überwachung und Tests, um eine stabile Konnektivität während der gesamten Testdauer am CoE sicherzustellen.

MysoreMadhusudhan, Executive Vice President, Collaboration and Connected Solutions, Tata Communications, sagte bei dieser Gelegenheit: „5G hat die transformative Kraft, ein Game Changer für alle zu sein. Wir sind ermutigt und begeistert, diese Technologie für die Zukunft von Unternehmen und Volkswirtschaften zu nutzen. Erste Testergebnisse in unserem Global Centre of Excellence haben sich als sehr positiv erwiesen und bieten einen evolutionären Weg zu Industrie 4.0-Szenarien für verschiedene Branchen. Wir glauben, dass dieses Zentrum gut aufgestellt ist, um Unternehmen für eine hypervernetzte Zukunft zu stärken."

Wie in „5G the 5M way" beschrieben, sieht Tata Communications die 5G-Ära darin, das Zusammenspiel von Mensch-Maschine-Material-Methode-Markt zu automatisieren, um ein ganzheitliches Ökosystem zu ermöglichen. Dieses Ökosystem wird es Unternehmen ermöglichen, ihre Geschäftsziele zu erreichen, neue Einnahmequellen und Geschäftsmodelle zu erschließen und neue Märkte durch sichere und digitale Erlebnisse zu erschließen.

Darüber hinaus verfügt Tata Communications bereits über zwei Kompetenzzentren (Centres of Excellence, CoEs) in Delhi und Mumbai, Indien, die sich mit der Entwicklung, dem Aufbau und der Demonstration verschiedener Internet of Things (IoT)-Anwendungsfälle beschäftigen. Hier hat das Unternehmen erfolgreich mehrere Anwendungsfälle von intelligenten Straßenlaternen, vernetzten Arbeitern, intelligenten Zählern für Wasser, Gas und Energie, Asset Tracking und Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren vorgestellt, um nur einige zu nennen.

Tata Communications hat es sich zur Aufgabe gemacht, digitale Unternehmen in allen Branchen sowie intelligente Städte mit vernetzten End-to-End-Lösungen zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.tatacommunications.com.

Informationen zu Tata Communications Das zur Tata Group gehörende Unternehmen Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) ist ein weltweit tätiger Anbieter von digitalen Ökosystemen, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Gebieten vorantreibt. Mit Collaboration- und Connectivity-Lösungen, Core- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten ermöglicht das Unternehmen die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zu seinen Kunden, und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tatacommunications.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Vorsichtshinweise

Bestimmte Begriffe und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Aussichten betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf die erwartete Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäftstätigkeit von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich finanzieller, regulatorischer und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Wachstum der Branche und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Versäumnis, das Verkehrsvolumen im Netz von Tata Communications zu erhöhen; das Versäumnis, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen; das Versäumnis, die kommerzielle Erprobung neuer Technologien und Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdiensten, erfolgreich abzuschließen; versagen bei der Stabilisierung oder Verringerung des Preisdrucks bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens; Versagen bei der Integration strategischer Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder -vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications und im Allgemeinen die Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Zu den zusätzlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, gehören unter anderem die in den Jahresberichten von Tata Communications Limited beschriebenen Risikofaktoren.

Die Jahresberichte von Tata Communications Limited finden Sie unter www.tatacommunications.com. Tata Communications ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, und lehnt dies ausdrücklich ab.

© 2022 Tata Communications Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

TATA COMMUNICATIONS und TATA sind Marken oder eingetragene Marken von Tata Sons Private Limited in Indien und bestimmten Ländern.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tata-communications-grundet-privates-globales-5g-kompetenzzentrum-in-indien-301638276.html

Rückfragen & Kontakt:

Arati Mukerji,

Tata Communications,

+91 9958895759,

arati.mukerji @ tatacommunications.com ; Viswakumar Menon,

Tata Communications,

+ +91 9820069928,

viswa.menon @ tatacommunications.com