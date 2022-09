Oö. Volksblatt: "Ein Meilenstein" (von Harald ENGELSBERGER)

Ausgabe vom 1.Oktober 2022

Linz (OTS) - Lange gefordert, nun endlich erreicht: Im äußerst prekären Bereich der Pflege gibt es künftig eine Baustelle weniger. Gestern präsentierten Sozialminister Martin Kocher und der zuständige oö. Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer das OÖ-Modell einer Pflegelehre, welches nun österreichweit in die Umsetzung geht. Dieses Pilotprojekt mit einer begleitenden Lehrausbildung ist ein Meilenstein, um in Zukunft mehr dringend benötigte Pflegekräfte zur Verfügung zu haben. Denn die stark steigende Zahl an Pflegebedürftigen erfordert auch genügend Personal für die Altenbetreuung. Mit diesem Parademodell der Pflegelehre, das gerade in Oberösterreich schon länger diskutiert wurde, kann man jetzt der Demografie ein Schnippchen schlagen.

