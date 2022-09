Revolutionäre NovaSeq X-Serie von Illumina: Rasche Beschleunigung genomischer Entdeckungen und Verbesserung der menschlichen Gesundheit

San Diego (ots/PRNewswire) - Die neue Technologie ermöglicht ein Höchstmaß an Genauigkeit in großem Maßstab und die Sequenzierung von mehr als 20.000 Genomen pro Jahr

Unser nachhaltigster Hochdurchsatz-Sequenzer reduziert den Verpackungsaufwand um 90 % und den Plastikmüll um 50 % und macht den Versand von Trockeneis überflüssig, wodurch der weltweite Zugang zur Genomikmedizin erleichtert wird

Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN), ein weltweit führender Anbieter von DNA-Sequenzierungs- und Array-Technologien, hat heute die Markteinführung der NovaSeq™ X-Serie (NovaSeq X und NovaSeq X Plus) bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um neue Sequenziergeräte für die Serienproduktion, die die Grenzen dessen, was in der genomischen Medizin möglich ist, erweitern und eine schnellere, leistungsfähigere und nachhaltigere Sequenzierung ermöglichen werden. Mithilfe einer revolutionären neuen Technologie kann NovaSeq X Plus mehr als 20.000 ganze Genome pro Jahr generieren – das ist der 2,5-fache Durchsatz der vorherigen Sequenzer – und so die genomische Entdeckung und klinische Erkenntnisse erheblich beschleunigen, um Krankheiten besser zu erforschen und letztlich das Leben der Patienten zu verbessern.

„Illumina ist seit mehr als zwei Jahrzehnten ein Wegbereiter der Genomik, und mit diesem neuen Sequenzer erfinden wir die Genomikbranche ein weiteres Mal neu. Heute sind wir dabei, einen neuen Weg einzuschlagen, um weitere Durchbrüche bei der Behandlung von Krebs und genetischen Krankheiten, bei Präzisionstherapien und bei der Pandemievorsorge zu erzielen", erklärte Francis deSouza, Chief Executive Officer von Illumina. „Innovationen wie NovaSeq X stehen im Mittelpunkt unserer Bemühungen, das Leben der Patienten zu verbessern. Diese bahnbrechende Technologie wird Forschern, Wissenschaftlern und Ärzten die Möglichkeit geben, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln – und schließlich zu heilen – und gleichzeitig die Genomik nachhaltiger und für Millionen Menschen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen."

Mit der NovaSeq X-Serie hat Illumina jede Dimension seiner erstklassigen Sequenziergeräte überarbeitet, um die Geschwindigkeit, den Umfang, die Genauigkeit sowie die Nachhaltigkeit weiter zu erhöhen. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

Einführung einer grundlegend neuen SBS-Chemie (Sequencing by Synthesis), früher bekannt als Chemistry X – heute: XLEAP-SBS™ – entwickelt für doppelt so hohe Geschwindigkeit und Genauigkeit

Entwicklung unserer höchstauflösenden Optik und ultrahochdichten Fließzellen, die einen 2,5-fach höheren Durchsatz ermöglichen und gleichzeitig die Sequenzierungskosten senken

Integration des integrierten DRAGEN™ Bio-IT mit ORA-Komprimierung, das eine hochpräzise und vollautomatische Sekundäranalyse mit 5-facher verlustfreier Datenkomprimierung ermöglicht

Schaffung von 15 neuen thermostabilen Reagenzien, die den Transport bei Umgebungstemperatur unterstützen, den Bedarf an Trockeneis eliminieren und Abfall reduzieren

„Um lebensrettende Entdeckungen voranzutreiben und bessere Patientenergebnisse in großem Maßstab zu erzielen, brauchten wir einen neuen Typ von Sequenziergerät, der die Genomik, wie wir sie kennen, revolutioniert. Deshalb haben wir uns vorgenommen, den Status quo zu verändern und die Technologie von Grund auf neu zu entwickeln, indem wir eine grundlegend neue Chemie, eine hochauflösende Optik, ultradichte Fließzellen und mehr einführen", so Alex Aravanis, Chief Technology Officer von Illumina. „Mit brandneuer Chemie und zugrunde liegender Hard- und Software sowie der Fähigkeit, genomische Innovationen auf einer einzigen Plattform zu kombinieren, setzt NovaSeq X einen neuen Standard in der Sequenzierungstechnologie und ermöglicht Entdeckungen und Patientenergebnisse, die wir nie für möglich gehalten hätten."

NovaSeq X reduziert auch den Abfall und die Umweltbelastung erheblich und spiegelt damit das Engagement von Illumina wider, seine Technologie für die Gesundheit der Menschen und des Planeten einzusetzen. NovaSeq X zeichnet sich durch eine 90-prozentige Reduzierung des Verpackungsabfalls und -gewichts und eine 50-prozentige Reduzierung des Kunststoffverbrauchs im Vergleich zu NovaSeq 6000 aus. Der Versand von Reagenzien bei Raumtemperatur wird zu einer Einsparung von fast 500 Tonnen Trockeneis pro Jahr führen und gleichzeitig die Abfallmengen unserer Kunden erheblich reduzieren.

Stimmen der Illumina-Partner

„Wir freuen uns über die Fortschritte bei den Sequenzierungstechnologien - wie etwa NovaSeq X von Illumina - und damit die Aussicht auf eine qualitativ hochwertigere und kostengünstigere Sequenzierung", erklärte Stacey Gabriel, PhD, Verantwortlicher für Genomik und leitender Direktor der Genomik-Plattform am Broad Institute. „Solche Fortschritte werden es uns ermöglichen, den Stichprobenumfang, die Aussagekraft und die Vielfalt von Forschungskohorten, darunter auch populationsbezogene Biobanken, zu erhöhen und die Grenzen der Genomik durch die Beschleunigung der klinischen vollständigen Genomsequenzierung (WGS) in einer Vielzahl von Bereichen weiter zu verschieben."

„Illumina hat uns die erste Technologie zur Verfügung gestellt, die die Sequenzierung von Tausenden und später Hunderttausenden ganzer Genome ermöglichte. Das neue NovaSeq X wird es uns ermöglichen, die Genome ganzer Nationen zu sequenzieren", erklärte Kári Stefánsson, Gründer und CEO von deCODE genetics.

„Wir freuen uns sehr, ein Partner für die Einführung der NovaSeq X-Serie zu sein. Macrogen ist stets bestrebt, der führende Anbieter für die persönliche Ganzgenomsequenzierung zu werden", betonte Professor Jeongsun Seo, Vorsitzender von Macrogen. „Ich bin fest davon überzeugt, dass die NovaSeq X-Serie unseren Weg zum 100-Dollar-Genom beschleunigen wird. Dies gibt uns die Möglichkeit, jedem Menschen auf der Welt einen genetischen Bauplan zur Verfügung zu stellen, um das individuelle Potenzial freizusetzen und die Lebensqualität zu erhöhen – daher auch der Slogan des Unternehmens: Humanizing genomics (Humanisierung der Genomik)."

„Die Leistung, der Umfang, die Effizienz und die Nachhaltigkeit der NovaSeq X-Plattform werden unsere ehrgeizigen Bemühungen um die Sequenzierung von Dutzenden Millionen Exomen und Genomen beschleunigen, um neue Arzneimittelziele zu entdecken und die Entwicklung von Medikamenten durch Präzisionsgenomik voranzutreiben", so John Overton, PhD, Vizepräsident und leitender Sequenzierbeauftragter des Regeneron Genetics Center. „Diese Bemühungen helfen dabei, das Potenzial der Genomik zu nutzen, um unser Verständnis der menschlichen Gesundheit zu verbessern und hoffentlich bessere Ergebnisse für Patienten in aller Welt zu erzielen."

Weitere Informationen zu den Sequenzern der NovaSeq X-Serie finden Sie unter illumina.com/novaseqx.

Verwendung von zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Zu den wichtigen Faktoren, denen unser Unternehmen unterliegt, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören: (I) die Herausforderungen, die mit der Entwicklung und Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen verbunden sind, einschließlich der Änderung und Skalierung der Produktionsabläufe und der Abhängigkeit von Drittanbietern für wichtige Komponenten; (ii) unsere Fähigkeit, robuste Messgeräte und Verbrauchsmaterialien herzustellen; (iii) die Akzeptanz unserer neu auf den Markt gebrachten Produkte durch die Kunden, die unsere und ihre Erwartungen erfüllen oder auch nicht erfüllen können, zusammen mit anderen Faktoren, die in den von uns bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, einschließlich der jüngsten Formulare 10-K und 10-Q, oder in Informationen, die in öffentlichen Telefonkonferenzen bekannt gegeben werden, deren Datum und Uhrzeit im Voraus veröffentlicht werden, aufgeführt sind. Wir sind nicht dazu verpflichtet und beabsichtigen auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, die Erwartungen der Analysten zu überprüfen oder zu bestätigen oder Zwischenberichte oder Aktualisierungen über den Fortschritt des laufenden Quartals vorzulegen.

Informationen zu Illumina

Illumina verbessert die menschliche Gesundheit, indem es die Kraft des Genoms nutzt. Unser Fokus auf Innovation hat uns zu einem weltweit führenden Anbieter von DNA-Sequenzierung und Array-basierten Technologien gemacht, die Kunden in den Bereichen Forschung, Klinik und Anwendung zunutze kommen. Unsere Produkte werden für Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften, Onkologie, reproduktive Gesundheit, Landwirtschaft und in anderen aufstrebenden Segmenten eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf www.illumina.com und folgen Sie uns auf Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram und YouTube.

Investoren:

Salli Schwartz

858-291-6421

IR @ illumina.com

Medien:

David McAlpine

347-327-1336

Samantha Beal

714-227-2661

PR @ illumina.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/ 1910145/Illumina_NovaSeq.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586483/I llumina_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/revolutionare-novaseq-x-serie-von-illumina-rasche-beschleunigung-genomischer-entdeckungen-und-verbesserung-der-menschlichen-gesundheit-301638133.html