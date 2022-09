Mahrer/Wölbitsch: SPÖ, Wien Energie und der nächste geheime Prüfbericht

Keine neuen Erkenntnisse - Transparenz bleibt ein Fremdwort

Wien (OTS) - „Obwohl die Unterlagen seitens des Bundes noch gar nicht geprüft worden sind, versuchen sich die Wiener SPÖ und die Wien Energie mit dem nächsten Prüfbericht die Absolution zu erteilen. Ein Versuch, der bekanntlich schon einmal nicht erfolgreich war und im Endeffekt belastende Erkenntnisse zutage gebracht hat“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer in einer ersten Reaktion angesichts der aktuellen Berichterstattung.



So haben Finanzstadtrat Peter Hanke und Wien Energie Geschäftsführer Michael Strebl heute über einen Wirtschaftsprüfungsbericht informiert, in dem, laut ihren Angaben, der Wien Energie solide Finanzen bescheinigt werden sollen.



„Diese publizierten Ergebnisse sind aber auch nicht weiter verblüffend. Denn angesichts der massiven Geldflüsse und enormen Kreditrahmen, die seitens der Banken, der Stadt und des Bundes zur Verfügung gestellt wurden, wäre alles andere wohl erstaunlich. Von einer Entlastung der Geschäftspolitik der Wien Energie kann dabei aber jedenfalls keine Rede sein“, so Klubobmann Markus Wölbitsch.



Zwtl.: Veröffentlichung gefordert



Auch in diesem Fall sei die Wiener Stadtregierung, allen voran Bürgermeister Ludwig, aufgefordert, diesen Bericht entsprechend zu veröffentlichen und somit der Opposition in Wien und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Intransparenz wird in Wien offenbar zur Selbstverständlichkeit, da SPÖ und Wien Energie laufend auf Berichte und Gutachten verweisen, diese aber der Opposition nicht zur Verfügung stellen. So kann es nicht weitergehen“, so Mahrer abschließend.

