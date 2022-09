profil.at: Online-Relaunch bei Österreichs Top-Nachrichtenmagazin

Neue Optik, optimierte Navigation, noch mehr Analysen und Meinungen

Wien (OTS) - Österreichs Nachrichtenmagazin Nummer 1 präsentiert sich online seit Kurzem noch mehr als Medium der Hintergründe statt der schnellen Nachrichten. Investigative Recherchen, meinungsstarke Kommentare und Debattenbeiträge, Reportagen, Interviews und Faktenchecks der profil-Redaktion stehen im Zentrum. Zusätzlich informiert das Redaktionsteam werktags in einem "Morgenpost"-Newsletter. Begleitet wird der Relaunch von einer crossmedialen Werbekampagne, die über das neue Online-Angebot informiert. Die Werbeoffensive stellt die Vorteile der crossmedialen Wirkung von wöchentlicher Printausgabe und dem stets verfügbarem „neuen“ Online-Produkt in den Mittelpunkt. Was beide Welten vereint, ist der profil-Qualitätscontent als bestes Werbeumfeld für kreative und erfolgreiche Werbepräsenz.

Das neue profil.at zeigt sich als Medium der Hintergründe statt schneller Nachrichten. Mit längeren Artikeln, Kommentaren und Analysen erhalten Userinnen und User ein Content-Angebot, das Hintergründe liefert, neue Blicke eröffnet und Möglichkeit bietet, sich auf Themen und Gesprächspartner einzulassen. Die Recherchen haben mehr Gestaltungsraum und bessere Querverweise bekommen, bei längeren Texten führt ein Inhaltsverzeichnis durch den Artikel. Im Zentrum steht die profil-Redaktion. Christian Rainer, profil-Chefredakteur und Herausgeber, bringt es auf den Punkt: „Der Relaunch unserer Online-Seiten transportiert die DNA von profil: Klarheit, Ernsthaftigkeit, Eleganz. Und Ruhe und Platz für eigene Gedanken.“

In den letzten Monaten wurden einige neue Formate wie der Faktencheck faktiv, die Kolumne "Bauer sucht Politik", profil macht schlau oder eine Gefühls-Glosse gestartet. Das Streit-Ressort bekommt einen besonderen Platz im Digitalangebot. Die profil-Podcasts über Klima, Geschichte und Politik ergänzen das Programm. Zusätzlich informiert profil werktags im "Morgenpost"-Newsletter.

Mehr Vielfalt, mehr Meinung

„Mit der neuen profil.at-Seite haben Interviews eine bessere Strukturierung bekommen, Inhaltsverzeichnisse, Querverweise, die Bilder haben mehr Platz, zugleich haben wir jetzt eine neue Formatvielfalt. Viele unserer Texte sind lange Magazin-Texte, die auch digital gelesen werden. Es ist bewusst ein langsames Medium, das neue Blicke eröffnen will”, sagt Sebastian Pumberger, Channel Manager Digital von profil.at.

Ein guter Teil der journalistischen Arbeit steht vorläufig noch kostenfrei zur Verfügung. An einer Paid-Strategie wird gerade gearbeitet.

Crossmediale Werbekampagne begleitet den Relaunch

Eine crossmediale Werbekampagne, die ab 1. Oktober startet, wird über die vielen Möglichkeiten von profil als auflagenstarkes Print- und impactstarken Online-Medium informieren. Der Schwerpunkt der Kampagne liegt auf dem Inhalt, dem Online-Produkt, der Redaktion und der Relevanz. Herausgestrichen werden die Informationsangebote: Investigative Recherchen, meinungsstarke Kommentare und Debattenbeiträge, Reportagen, Podcasts und Faktenchecks.

Die Kampagne wurde zusammen mit der Agentur buero butter erstellt. Max Schnürer, Geschäftsführer von buero butter: „Wir wollen Vertrauen aufbauen und auf Augenhöhe zeitgemäß kommunizieren.“

Ina Lins, profil-Marketingleitung: „Wir sind kein tagesaktuelles Medium, wir müssen nicht schnell sein, wir müssen gut sein! profil bietet Hintergrundinformationen, Einblicke, Tiefe und das so aufbereitet, das man mitreden kann und das wollen wir auch mit der neuen Kampagne kommunizieren.“

