5. Bezirk: Margaretenstraße – Abschnitt Reinprechtsdorfer Straße bis Amtshausgasse bekommt neue Radwegverbindung

Wien (OTS) - Im Zuge der Arbeiten für die Herstellung einer neuen Radfahranlage in der Kohlgasse im 5. Bezirk, die derzeit von Margaretenstraße bis Leopold-Rister-Gasse zur fahrradfreundlichen Straße umgestaltet wird, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Dienstag, dem 4. Oktober 2022, mit Umbauarbeiten in der Margaretenstraße zwischen Reinprechtsdorfer Straße und Amtshausgasse.

Details

Um in der Margaretenstraße zwischen Reinprechtsdorfer Straße und Amtshausgasse Radfahren gegen die Einbahn zu ermöglichen werden Fahrbahn und Gehsteige umgebaut. Durch Gehsteigvorziehungen an den Kreuzungsplateaus Margaretenstraße/Kohlgasse und Margaretenstraße/Amtshausgasse und Fahrbahnanhebungen am Plateau Margaretenstraße/Amtshausgasse wird die Verkehrssicherheit erhöht. Gleichzeitig werden die bestehenden Grünflächen im Bereich Margaretenstraße/Amtshausgasse zu einer großen Grünfläche umgestaltet und die Gehsteige angepasst. Im Zuge der Umgestaltungsmaßnahmen wird die Margaretenstraße im Projektbereich nach Grabungsarbeiten der Stadt Wien – Wiener Wasser definitiv instandgesetzt.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten erfolgen bei Sperre der Margaretenstraße zwischen Reinprechtsdorfer Straße und Amtshausgasse. Kohlgasse und Amtshausgasse werden an den Einmündungen in die Margaretenstraße – bei gleichzeitiger Aufhebung der Einbahnen - als Sackgassen ausgebildet. Der Verkehr wird über Reinprechtsdorfer Straße, Arbeitergasse und Margaretengürtel umgeleitet. Die Zufahrt zu den gemieteten Abstellplätzen ist möglich. Die Haltestellen „Am Hundsturm“ und „Kohlgasse“ der Autobuslinie 12A werden auf Baudauer aufgelassen. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten

Örtlichkeit der Baustelle: 5., Margaretenstraße zwischen Reinprechtsdorfer Straße und Amtshausgasse

Baubeginn: 4. Oktober 2022

Geplantes Bauende: 28. Oktober 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

