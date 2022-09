FaktuM 5/2022 – Retten uns die Roboter?

Eingeschränkte Öffnungszeiten, mehr Schließtage, weniger Service: Der Personalmangel im Tourismus schlägt auf die Gäste durch.

Wien (OTS) - Doch trotz dem Angebot von mehr Freizeit und höheren Gagen: Die Arbeitskräfte bleiben aus. Neue Ideen sind gefragt. Retten uns die Roboter? Außerdem lesen Sie auf 134 Seiten: Skiurlaub in der Krise +++ Tödliche Selfies +++ Urlaub im Metaverse +++ Südafrika: Ein exklusiver Reisebericht.

Editorial

Fast alle sind verzweifelt. Viele werfen das Handtuch. Und so mancher versucht, das fehlende Personal mit fetter Gage und allerlei Goodies zu locken. Im Editorial fragt sich Christian W. Mucha, ob künftig die Androiden die Retter in der Arbeitskräfte-Misere sind.

Coverstory: Versalzene Suppe

Personalmangel, Teuerung, sparwillige Gäste, Roboter, Automatenkulinarik: Die Krisen treffen die Gastronomie voll. Neues Image und neue Ideen sind gefragt. Positive Signale wecken Hoffnung auf eine Zukunft ohne wirtschaftliche Diät.

Die wahren Coronaopfer

Die Coronakrise hat im Tourismus deutliche Spuren hinterlassen. Scharenweise fliehen die Fachkräfte aus der Branche. Was dieser Tendenz noch zugrunde liegt und welche Folgen das hat, hat FaktuM für Sie zusammengetragen.

Der Schnee von Gestern

Der Klimawandel macht die Beschneiung vieler Skigebiete zur immer größeren Herausforderung. Jetzt gesellt sich auch noch die Energiekrise hinzu. Angedachte Einsparungen werden den Skibetrieb wohl drastisch einschränken.

Tödliche Selfies

Hohe Like-Zahlen erhofft sich die Generation Social Media von spektakulären Urlaubsfotos. Je näher am Abgrund, auf desto mehr Response hoffen die wagemutigen Protagonisten. Doch so mancher Selbstdarsteller schießt sein letztes Foto, bevor er in den Abgrund kippt.

Rosarote Brille

Der Hype um das Metaverse erreicht jetzt den Tourismus. Dreidimensionale Digitalwelten versprechen begeisterte Gäste, zusätzliche Geldquellen und neue Reiseerlebnisse. Auf den realen Nachweis muss die Branche aber noch warten.

Der Ruf der Wildnis

Zwei Wochen lang war das Herausgeberehepaar Ekaterina und Christian W. Mucha in Südafrika unterwegs. Erlebte die Schönheit des südlichsten Zipfel des Kontinents, der für seine prächtige Natur und vielfältige Tierwelt bekannt ist. Lesen Sie ihren exklusiven Reisebericht in der aktuellen FaktuM-Ausgabe.

Weiters lesen Sie im druckfrischen FaktuM u.a.:

Auf in den „Unruhestand“ – Herbert Brugger blickt auf 22 Jahre an der Spitze der Tourismus Salzburg zurück

Europäisches Fährenchaos – Nicht nur Flughäfen, auch Fähren erwiesen sich in diesem Sommer als touristisches Nadelöhr

Wo das Herz feiert – FaktuM zu Gast im Salzburger Hotel Schloss Prielau

