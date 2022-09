NEOS: Mit Hansjörg Hofer geht ein großer Kämpfer für Behindertenrechte

Fiedler: „Hansjörg Hofer hat sich unermüdlich und bis zuletzt trotz Krankheit für Menschen mit Behinderung eingesetzt.“

Wien (OTS) - Untröstlich zeigt sich NEOS-Behindertensprecherin Fiona Fiedler über das Ableben von Hansjörg Hofer, der sich unermüdlich für die Rechte von Menschen mit Behinderungen eingesetzt hat. „Hansjörg Hofer stand meinem Team und mir stets mit Rat und Tat zur Seite! Es ist ein großer Verlust für unser Land, aber auch für jeden, der Hansjörg Hofer persönlich kennenlernen durfte. Sein Schaffen wird uns allen in Erinnerung bleiben und wir werden uns in seinem Gedenken weiter für die Rechte, aber vor allem für die Gleichberechtigung und selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen einsetzen. Unser aufrichtiges Beileid an seine Familie und Freunde“, sagt Fiedler. „Hansjörg Hofer gilt als Vorreiter im Kampf für Behindertenrechte in Österreich, einen Bereich, in dem er sich unermüdlich und bis zuletzt trotz Krankheit engagiert hat.“





Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

Presseabteilung

0664/88782480

presse @ neos.eu

(Ausschließlich für Medienanfragen.

Bürger_innenanfragen bitte an kontakt @ neos.eu)