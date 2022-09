Barmherzige Schwestern Wien: Neue Leitung der Kommunikation

Silvia Kahn spricht für das Krankenhaus, die Pflege GmbH, das Kompetenzzentrum für Essstörungen und das Vinzentinum Wien

Wien (OTS) - Silvia Kahn übernimmt ab sofort die Leitung der Kommunikationsabteilung für das Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien, die Barmherzige Schwestern Pflege GmbH, sowhat, das Kompetenzzentrum für Essstörungen und das Vinzentinum, die Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege. Die gebürtige Oberösterreicherin studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaft und bringt eine 20-jährige Berufserfahrung in der Kommunikationsbranche mit. Während des Studiums sammelte sie internationale Erfahrungen im Europäischen Parlament, ehe sie für das Gesundheitsministerium arbeitete. 2006 bis 2011 zeigte sie sich für die Pressearbeit von Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer verantwortlich. Die letzten elf Jahre leitete sie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Bundeskriminalamtes.

Silvia Kahn freut sich zukünftig die strategischen Kommunikationsagenden und die Ausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit für die Häuser übernehmen zu dürfen. Unterstützt wird Kahn von einem jungen, professionellen PR- und Marketing-Team.

Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien

Das Barmherzigen Schwestern Krankenhaus Wien ist ein Akutspital im 6. Bezirk. Die Schwerpunkte liegen im gesamten Verdauungstrakt, urologischen Bereich, Onkologie und Psychosomatik. Das Darmzentrum, das Adipositas Zentrum und das Beckenbodenzentrum bieten gebündelte Kompetenz sowie ein breites und fächerübergreifendes Therapieangebot. Jährlich werden mehr als 55.000 Patientinnen und Patienten stationär und ambulant behandelt. Das Krankenhaus ist ein Unternehmen der Vinzenz Gruppe. www.bhswien.at

Barmherzige Schwestern Pflege GmbH

In den Pflegehäusern St. Katharina in Wien und St. Louise im niederösterreichischen Maria Anzbach finden rund 200 Menschen, die vorübergehend oder dauerhaft Pflege benötigen, ein Zuhause. Etwa 170 Mitarbeiter und 40 Ehrenamtliche sorgen professionell und fürsorglich für die Betreuung der uns anvertrauten Menschen. 2015 wurde das Angebot um das Betreutes Wohnen in Wien und Niederösterreich erweitert. www.bhs.or.at

sowhat – Kompetenzzentrum für Essstörungen

sowhat ist sowohl Vorreiter als auch erfahrener Spezialist in der ambulanten Behandlung von Menschen mit Essstörungen. Ein Team aus Allgemeinmedizin, Psychotherapie, Psychologie, Physiotherapie, Bewegung, Ernährung, Sozial- und Angehörigenarbeit berät und behandelt rund 1.000 Menschen pro Jahr. An drei Standorten in Wien, St. Pölten und Mödling ist sowhat das derzeit einzige Angebot für Menschen mit Essstörungen in Österreich, das ein mehrjähriges hochfrequentes kassenfinanziertes Therapieprogramm bietet. Betroffenen Menschen wird so eine intensive ambulante Behandlung für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren ermöglicht. www.sowhat.at

Das Vinzentinum Wien – Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege

Das Vinzentinum am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Wien bildet seit 1996 Pflegende aus. Interessierten stehen dabei vier verschiedene Ausbildungen sowie die Nostrifikation, also die Anerkennung von im Ausland erlangten Berufsberechtigungen, offen. www.vinzentinum-wien.at

Vinzenz Gruppe: Gesundheit kommt von Herzen

Im Sinne unserer christlichen Gründer/innen setzen wir uns gemeinsam für ein Gesundheitswesen in Österreich ein, in die kompetente Medizin und Pflege von Herzen zusammenkommen. Gemeinnützigkeit ist unser Prinzip. Unsere Ordenskrankenhäuser, Pflegehäuser, Wohnangebote für Menschen mit Betreuungswunsch, Rehabilitationseinrichtungen und Präventionsangebote stehen allen Menschen offen – ohne Ansehen ihrer Konfession und ihrer sozialen Stellung. www.vinzenzgruppe.at

