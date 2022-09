Grünberg/Wöginger: Hansjörg Hofer hat sich ganz in den Dienst der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in Österreich gestellt

ÖVP-Abgeordnete betroffen vom plötzlichen Ableben des Behindertenanwalts

Wien (OTS) - Betroffen vom plötzlichen Ableben des Behindertenanwalts Dr. Hansjörg Hofer zeigten sich heute, Freitag, die ÖVP-Sprecherin für Menschen mit Behinderungen Kira Grünberg und ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher August Wöginger.

"Hansjörg Hofer hat sich mit viel Engagement und ganzer Kraft in den Dienst der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in Österreich gestellt. Er war ein ausgesprochener Experte in den Bereichen Behinderung, Inklusion und Soziales und bestrebt, Barrieren abzubauen und die Rechte und Interessen von Menschen mit Behinderungen durchzusetzen", so Wöginger und Grünberg.

"In diesen schweren Stunden gilt unsere gesamte Anteilnahme der Familie und den Freunden von Hansjörg Hofer", schlossen die beiden Abgeordneten. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at