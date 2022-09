„Bürgeranwalt“: Kein Corona-Bonus wegen Dienstgeberwechsel oder Pensionierung?

Am 1. Oktober um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 1. Oktober 2022, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Kein Corona-Bonus wegen Dienstgeberwechsel oder Pensionierung?

Viele, die wegen ihrer besonderen Leistungen in Spitälern während der Pandemie eine finanzielle Anerkennung bekommen sollten, gehen offenbar leer aus. „Bürgeranwalt“ beleuchtet beispielhaft einen konkreten Fall. Die 39-jährige Krankenschwester Birgit E. bekommt wegen ihres Jobwechsels von Wien nach Niederösterreich den 500-Euro-Corona-Bonus nicht ausbezahlt. Mit diesem und ähnlichen Härtefällen konfrontiert Volksanwalt Bernhard Achitz das Gesundheitsministerium und die zuständigen Institutionen in den Bundesländern.

Widerstand gegen ein geplantes Luxuscampingprojekt am Hafnersee – ist die Räumung der Dauercamper rechtlich in Ordnung?

Seit Jahrzehnten gibt es am Kärntner Hafnersee einen Dauercampingplatz. Für viele der alteingesessenen Mieterinnen und Mieter ist dieser Platz ihr Lebensinhalt. Heuer wurde die Pacht für das Grundstück vom Eigentümer, der Kärtner Beteiligungsverwaltung, aber neu ausgeschrieben. Den Zuschlag hat eine Tourismusgruppe bekommen, die dort nun „Glamping“, glamouröses Camping, plant. Ein Luxuscampingressort, wie die langjährigen Dauercamper meinen. Sie sollten den Platz mit Ende September räumen – doch das wollen sie nicht tun, denn ihre Mietverträge seien angeblich unbefristet. Ist die bevorstehende Räumung zulässig?

Nachgefragt: Keine finanzielle Unterstützung für Intensivpflege zu Hause?

Die 64-jährige Josefa K. aus Lienz leidet an Muskeldystrophie und muss über ein Tracheostoma beatmet werden. Bisher hat die Rund-um-die-Uhr-Betreuung die Familie übernommen. Jetzt sind die Angehörigen an den Grenzen der Belastbarkeit angelangt und bemühen sich seit Anfang vergangenen Jahres um Unterstützung bei der Intensivpflege für Frau K. Volksanwalt Bernhard Achitz forderte heuer im Mai eine rasche Lösung von der Österreichischen Gesundheitskasse. Diese wurde auch in Aussicht gestellt. Aber was ist seither tatsächlich passiert?

