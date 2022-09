Musterschüler Tourismus: Fakten statt Mythen zum Energieverbrauch

Eine aktuelle Analyse des Umweltbundesamts zeigt: Die Branche ist auf dem richtigen Weg.

Wien (OTS) - „In einer so aufgeheizten Stimmung einmal die Fakten sprechen zu lassen – das hat fast schon Seltenheitswert. Man kann Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler und dem Umweltbundesamt nur gratulieren und danken“, erklärt der Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung, Walter Veit. Die vom Umweltbundesamt erhobenen und von Kraus-Winkler präsentierten Zahlen und Tendenzen bringen auf den Punkt, was Branchenvertreter:innen seit Wochen und Monaten wiederholen: Der Stellenwert von Tourismus und Freizeitwirtschaft für Arbeitsmarkt und Wirtschaft ist in weiten Regionen Österreichs nicht zu unterschätzen. Beim Energieverbrauch dagegen ist das Einsparpotenzial dagegen vergleichsweise äußerst gering: „Wir benötigen für 10% der Wertschöpfung gerade einmal 1,5% der Energie. Das ist musterschülermäßig!“, so Veit.

Eine Branche auf dem Energiespar-Trip

Dennoch, so Veit, hat die Branche ihre Anstrengungen in den vergangenen Monaten noch deutlich verstärkt: „Praktisch alle Kolleg:innen haben in den vergangenen Monaten ihre Betriebe noch genauer unter die Lupe genommen und eigentlich jeder konnte seinen Energieverbrauch um noch einmal 10 bis 15% senken. Das scheint in diesen Statistiken noch gar nicht auf, ist aber ein weiterer messbarer Beitrag für unsere Umwelt“, betont Veit.

Weitere Pressemeldungen der ÖHV und Bildmaterial unter www.oehv.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Martin Stanits

Leitung Public Affairs & Unternehmenssprecher

T: +43 1 533 09 52 20

martin.stanits @ oehv.at

www.oehv.at