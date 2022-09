„Sport am Sonntag“ mit Studio-Gast Adi Hütter

Am 2. Oktober um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Karoline Rath-Zobernig präsentiert „Sport am Sonntag“ am 2. Oktober 2022 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Adi Hütter – Der Ex-Gladbach-Trainer live zu Gast

Österreichs Top-Trainer über die deutsche Bundesliga, die Entwicklung des österreichischen Fußballs und seine persönliche Zukunft.

Irene Fuhrmann – Die Teamchefin und ihr Traum von der WM

Die Trainerin des Frauen-Nationalteams vor dem WM-Play-off im Gespräch.

Johannes Strolz – Das neue Leben des Olympiasiegers

Wie sieht sein neuer Alltag aus, wie laufen die Vorbereitungen auf die WM-Saison und wie will er die Konkurrenz hinter sich lassen? Das große Interview mit Ski-Star Johannes Strolz.

Familie Berger – Verrückt nach Volleyball

Nik Berger war Beachvolleyball-Europameister. Seine Kinder Lia und Tim wollen in seine Fußstapfen treten und den Spagat zwischen Halle und Beach schaffen.

