SPÖ-Holzleitner/Wimmer: „Sonderfördertopf notwendig, um Kindern und Jugendlichen die Zukunft nicht völlig zu verbauen“

Holzleitner/Wimmer unterstützen Forderung der ÖGB-Frauen nach Sonderfördertopf

Wien (OTS/SK) - „Wir begrüßen die Forderung nach einem Sonderfördertopf, denn nicht erst seit der Teuerung stellen Schule und Bildung in Österreich eine große finanzielle Belastung für Familien und dadurch auch für deren Kinder dar. Vor allem Alleinerzieher*innen und insbesondere Frauen sind durch die hohen Kosten im laufenden Schuljahr kontinuierlich belastet. Kindern werden durch finanzielle Barrieren Teilhabechancen verbaut“, unterstützen Eva-Maria Holzleitner, SPÖ-Frauen-, Kinder- und Jugendsprecherin, und Petra Wimmer, SPÖ-Familiensprecherin, den Vorschlag der ÖGB-Frauen für einen Sonderfördertopf. Gerade jetzt einen Sonderfördertopf aufzulegen, wäre sehr sinnvoll. Einerseits um die Familien zu entlasten, andererseits um Kindern ihre Bildung auch ganztägig zu ermöglichen, so die beiden Abgeordneten. ****

Die beiden Abgeordneten betonen, in den letzten Tagen mehrfach mit dem Thema „gesundes Essen in den Bildungseinrichtungen“ konfrontiert gewesen zu sein – einerseits, weil durch die Teuerung für viele das tägliche Leben nicht mehr leistbar ist, andererseits, weil Adipositas und Fehlverhalten in der Ernährung für viele Kinder ein immer größeres Problem wird. „Daher würde ein kostenloses, gesundes Essen in allen Kinderbildungseinrichtungen beides in Angriff nehmen.“

„Wir unterstützen die Forderung der ÖGB-Frauen nach einem Sonderfördertopf, denn die Teuerung trifft Familien, aber insbesondere Frauen und Alleinerzieher*innen doppelt und dreifach. Die Kosten, die während eines Schuljahres anfallen sind enorm hoch – sie müssen dringend gesenkt werden, damit Kinder auch tatsächlich zu ihrem Recht auf Bildung kommen. Der Bund ist hier klar gefordert, denn die Kinderrechte stehen in Österreich in weiten Teilen in Verfassungsrang und die Kommunen leiden ohnehin durch die hohen Energiekosten unter einem großen finanziellen Druck,“ so Eva-Maria Holzleitner, SPÖ-Bereichssprecherin für Frauen, Kinder und Jugend.

„Die Forderung nach einem kostenlosen, gesunden Essen in allen Bildungseinrichtungen ist wichtig. Einen ähnlich lautenden Antrag haben wir als SPÖ im Ausschuss für Familie und Jugend gestellt, der leider nicht angenommen wurde. Wir werden dieses Vorhaben im Parlament weiterhin vorantreiben. Auch die kostenlose Nachmittagsbetreuung muss endlich flächendeckend in die Realität umgesetzt werden. Nur so kann die Vereinbarkeit von Beruf und Familie möglich gemacht werden“, so SPÖ-Familiensprecherin Petra Wimmer abschließend. (Schluss) sl/lp

