A V I S O – Dienstag, 4. Oktober, 15.00 Uhr, PK mit LH Kaiser und LR Gruber zu Wirtschafts-Netzwerkevent ZUKUNFT KÄRNTEN 2030 in Wien

Klagenfurt (OTS/LPD) - Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Martin Gruber geben am Dienstag, 4. Oktober 2022, um 15.00 Uhr eine Pressekonferenz zum Thema Wirtschafts-Netzwerkevent ZUKUNFT KÄRNTEN 2030. Sie findet im Erste Campus, Wintergarten am Campusdeck, Am Belvedere 1, 1100 Wien, statt.

Weitere Teilnehmende sind der Präsident der Industriellenvereinigung Kärnten, Timo Springer, und die Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten, Astrid Legner.

Ab 18.00 Uhr findet das Kärnten-Event „ZUKUNFT KÄRNTEN 2030“ am Erste Campus statt.

