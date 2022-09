Wenn Tankstellen beim Sparen helfen:

In Österreich ansässige Tankstellenketten stellen ab sofort gemeinsam mit „Parkbuddy“ kostengünstig Parkplätze zur Verfügung.

Wien (OTS) - Die Parkplätze in einer Großstadt sind generell rar. Das flächendeckende Parkpickerl in Wien tat und tut sein Übriges. Doch das muss nicht sein. Seit Sommer 2022 verbindet das Wiener Startup "Parkbuddy“ Besitzer von Parkplätzen mit Autofahrern, die kurzfristig und rasch einen Park- oder Garagenplatz suchen. Auf der online Plattform kann man seinen eigenen Parkplatz außerhalb der eigenen Nutzungszeiten einfach und rasch vermieten. Nun werden auch Tankstellen zu „Parkbuddies“.

Tankstellenketten springen auf die Idee auf

Die erfolgreiche, aktuell noch laufende Registrierphase der Plattform rief nun österreichweit Tankstellen auf den Plan, bei der Idee des Ressourcensparens mitzumachen. Vor kurzem konnte „Parkbuddy“ mehrere große Tank- Partner gewinnen, welche bei ihren individuellen Stützpunkten und Standorten kostengünstige Parkplätze zur Verfügung stellen.

"Die Preise am Rohstoffmarkt liegen nicht in der Hand unserer Tankstellen-Partner, dennoch möchten diese den Autofahrern trotzdem beim Sparen helfen. Trotz Energiekrise und steigenden Kosten sind zahlreiche Menschen täglich auf ein Auto angewiesen. Weiters kann ich auch in der Stadt große Einkäufe oder sperrige Waren kaum mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in meine Wohnung transportieren. ", erklärt Martin Gottel, CEO bei Parkbuddy.

Günstiger als die Stadt Wien und andere Parkzonen

Die Kosten der Parkplätze bei den Tankstellen belaufen sich auf nur EUR 1,50 pro Stunde, während die Dauer der gewünschten Parkzeit über „Pakrkbuddy“ frei wähl- und buchbar ist. Bedenkt man, dass selbst die öffentlichen Parkplätze der Stadt Wien und auch in anderen urbanen Regionen teurer sind, werden die neuen Parkplätze die Nerven und Börsel der Autofahrer schonen.

"Wir gehen mit dieser Partnerschaft vor allem in Zeiten wie diesen weiterhin mit gutem Beispiel voran und hoffen, dass wir noch mehr Nachahmer finden, die über potentielle freie Parkflächen verfügen und diese weitervermieten möchten," so Martin Gottel.

"Unsere Partner möchten mit diesen neuen Parkflächen auch keine Gewinne lukrieren, daher spenden wir einen Teil der Einnahmen an die St. Anna Kinderkrebsstiftung. So können wir doppelt helfen.“

Parkbuddy: Einfach Parkplatz teilen

Die Parkplätze bei den Tankstellen können wie gehabt bei Parkbuddy gesucht und gebucht werden. Die Suche der Stellplätze erfolgt einfach und intuitiv mit Straßennamen und einer Straßenkarte, wie man sie von Suchmaschinen und Routenplanern gewohnt ist. Die einheitlichen Kosten betragen 1,50 pro Stunde für Outdoor- oder Garagenplatz. Zahlbar selbstverständlich ebenfalls online mit wenigen Klicks. Der Vermieter erhält davon einen Euro. Das Registrieren ist kostenlos.

