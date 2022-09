SPÖ-Termine von 3. Oktober bis 9. Oktober 2022

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 3. Oktober 2022:

11.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sondersitzung zu Ukraine und Energiekrise zusammen (Großer Redoutensaal, Wiener Hofburg).

17.00 Uhr Die Zweite Präsidentin des Nationalrates Doris Bures, VIDC (Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation) und Frauen ohne Grenzen (Women without Borders-WwB) laden anlässlich des Jahrestages der Machtübernahme durch die Taliban zur Veranstaltung „Afghanistans starke Frauen: Ein Jahr Widerstand gegen die Taliban-Herrschaft“ ein. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/w9xpux22 (Dachfoyer im Parlament in der Hofburg).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, spricht Misha Glenny zum Thema „War in the Ukraine - no Peace for Europe. What is at stake for Russia and what for Europe?“. Nähere Informationen zur Veranstaltung unter https://tinyurl.com/rdwmk5p6 (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 4. Oktober 2022:

8.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sondersitzung zu Russland-Sanktionen und Asylzahlen zusammen (Großer Redoutensaal, Wiener Hofburg).

10.30 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (3. bis 6.Oktober) findet ein Pressegespräch des SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum M04096, WIC und online via Webex: https://tinyurl.com/bden4u7h).



MITTWOCH, 5. Oktober 2022:



10.00 Uhr ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).



18.00 Uhr SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner nimmt an der Abschlusskundgebung "Tour de Chance" der Volkshilfe Österreich teil (Heldenplatz, 1010 Wien).



DONNERSTAG, 6. Oktober 2022:



SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am 2. SDG-Dialogforum Österreich zum Thema „Aktuelle Chancen und Perspektiven zur Umsetzung der Agenda 2030“ am 6. und 7. Oktober 2022 online und vor Ort im Museumsquartier Wien teil. Weitere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/yc49j25h.



9.00 Uhr ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).



9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Wiener Hofburg).



10.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt in Zusammenarbeit mit dem Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM) und der Politischen Akademie zu einer Online-Panel-Diskussion zum Thema „Parliamentary Elections in Bulgaria“. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/2fv6ms82.



10.30 Uhr Die Mitglieder der Präsidiale des Nationalrats treten zu einer Sitzung zusammen (Pavillon Hof, Lokal V).



19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Auf der Suche nach Europa“, kuratiert von Helfried Carl, findet ein Gespräch mit Lorenz Gallmetzer zum Thema „Italien – Die rechte Wende?“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/rdwmk5p6 (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).



FREITAG, 7. Oktober 2022:



18.30 Uhr Die Zweite Präsidentin des Nationalrates Doris Bures nimmt an der Gedenkfeier zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus im KZ-Außenlager Ternberg teil und hält die Gedenkrede (Pfarrbaracke Ternberg, Spielfeldstraße 1, 4452 Ternberg).



