"Bürgermeister-Weinlese" Mitten in Wien am Schwarzenbergplatz

Michael Ludwig zu Weinjahr 2022: Akzeptable Menge mit hervorragender Qualität

Wien (OTS) - Die Weinlese im kleinsten Wiener Weingarten am Schwarzenbergplatz hat schon Tradition: Seit 1999 findet sie alljährlich statt und heuer griff Bürgermeister Michael Ludwig bereits zum fünften Mal persönlich zur Rebschere. Mit prominenter Unterstützung und dem Segen von oben, für den wie immer Dompfarrer Toni Faber zuständig war.

Der kleine Weingarten an der Adresse Schwarzenbergplatz 2 ist eine Reminiszenz an die Zeit, als die Weingärten in Wien bis vor die Stadttore reichten und der Weinbau eine der wesentlichsten Säulen des wirtschaftlichen Wohlstands der Stadt war. Noch heute nimmt Wien unter den Großstädten der Welt mit rund 600 ha Weingärten innerhalb der Stadtgrenzen eine Sonderstellung ein und darauf darf man schon ein bisschen stolz sein. Das fanden auch die prominenten Lesehelfer, allen voran Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, Dompfarrer Toni Faber und Hausherr Hans Schmid, durch dessen Weingut "Mayer am Pfarrplatz“"der Weingarten betreut wird, bei der traditionellen "Bürgermeisterlese" mitten in der Stadt.

Weinjahr 2022: Akzeptable Menge mit hervorragender Qualität

Dabei unterstrich Ludwig nicht nur die direkte wirtschaftliche Bedeutung des Wiener Weinbaus durch den Weinverkauf, sondern verwies auch auf die positiven Effekte der Weingärten für das Stadtbild, die Ökologie und den Tourismus. Nicht zuletzt sind die Wiener Weinberge, so Ludwig, ein beliebtes Naherholungsziel für die Wienerinnen und Wiener selbst. Was den Weinjahrgang 2022 angeht, lautet die Bürgermeister-Prognose: "Akzeptable Menge mit hervorragender Qualität!" Norbert Walter, der Präsident des Wiener Weinbauverbandes, präzisiert: "Wir hatten einen der heißesten Sommer der Geschichte aber die Rebstöcke sind mit der Trockenheit ganz gut zu Recht gekommen, weil die Hitzeperioden nie zu lange gedauert haben. Die Trauben sind aber eher klein geraten und die Saftausbeute ist nicht allzu hoch, dafür sind die Weine sehr dicht und konzentriert. Der Sturm schmeckt jedenfalls fantastisch und wir können uns auf fruchtige, spannende und elegante Weine vom Jahrgang 2022 freuen."

Wien und der Wein

140 Weinbaubetriebe bewirtschaften in Wien 645 ha Rebfläche, wovon rund ein Drittel biologisch bewirtschaftet wird - das ist Österreich-Rekord. Wien ist die einzige Großstadt der Welt mit nennenswertem Weinbau innerhalb der eigenen Stadtgrenzen. Pro Jahr werden rund 2,4 Millionen Liter Wein gekeltert. Der wichtigste Wein ist der "Wiener Gemischte Satz DAC", der ein Drittel der Gesamtproduktion ausmacht und der Wiener Top-Wein im Export ist.

Die Wiener Weinberge und Heurigen sind beliebte Ausflugsziele für Einheimische und Touristen und prägen das Wiener Landschaftsbild erheblich mit. Alles über den Wiener Wein und aktuelle Termine finden Sie unter www.wienerwein.at (Schluss)

