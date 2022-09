SOS-Familientipps zur Wahl: Demokratie will gelernt sein!

Warum sind Wahlen wichtig und wie können Kinder früh lernen, dass sich Mitreden auszahlt? Die SOS-Familientipps helfen, gemeinsam Mitbestimmung zu leben.

Wien (OTS) - Am 9. Oktober wird der nächste Bundespräsident gewählt. Eine gute Gelegenheit, um in der Familie zu besprechen, was Wahlen bedeuten. Wie so vieles im Leben sollte auch Demokratie geübt werden. „Damit Kinder lernen und Lust darauf haben, sich zu beteiligen und das eigene Umfeld aktiv mitzugestalten, müssen sie erfahren, dass ihre Meinung wichtig ist“, so Christina Kern, Mitarbeiterin bei SOS-Kinderdorf in Altmünster.



Die Pädagogin rät, Kindern aufmerksam zuzuhören, sie in Entscheidungen miteinzubeziehen und im Familienalltag Diskussionen auf Augenhöhe zu führen – ohne diese mit Streit zu verwechseln. Kinder schnappen in ihrem Umfeld viel auf. Beantworten Sie Fragen, etwa zu aktuellem Tagesgeschehen, offen und in einfachen Worten und vermeiden Sie Sätze wie „Dafür bist du noch zu klein.“ Besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass Wahlen nur dann die Meinung der Gesellschaft gut widerspiegeln, wenn sich viele daran beteiligen. Besonders für kleinere Kinder ist die Vorstellung einer Wahl oft sehr abstrakt. Machen Sie den Spaziergang zum Wahllokal am Sonntag darum ruhig gemeinsam und besprechen Sie das Wahlergebnis am Abend.



Die ausführlichen Tipps gibt’s in den SOS-Familientipps.

Auch in der Schule sollten Kinder lernen, dass ihre Meinung etwas zählt. SOS-Kinderdorf setzt sich dafür ein, dass Kinder und Jugendliche in der Schule mehr mitgestalten dürfen und hat dazu die Petition „Mitreden macht Schule“ gestartet: www.sos-kinderdorf.at/petition

