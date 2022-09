Wiener Weinhauer-Tradition: Bürgermeister Ludwig bei Weinlese am Schwarzenbergplatz

Wien (OTS/RK) - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat heute, Freitag, bei der traditionellen Weinlese am Schwarzenbergplatz tatkräftig Reben von den Weinstöcken geschnitten. „Der neue Jahrgang des Wiener Weins verspricht eine sehr, sehr gute Qualität, auch wenn er witterungsbedingt nicht ganz die gewohnte Menge erreichen wird. Ich freue mich auf einen Top-Jahrgang und bin besonders stolz auf den Wiener Wein“, sagte der Bürgermeister. Die alljährliche Ernte in Wiens kleinstem Weingarten sei „seit 1999 ein schöner Brauch, der den Blick auf die bedeutenden Wein-Anbaugebiete in unserer Stadt lenkt“, sagte der Stadtchef. Der Bürgermeister – bekleidet mit einer grünen Schürze – legte bei der Weinernte selbst Hand an und bekam dabei Unterstützung von den prominenten Lesehelfern Dompfarrer Toni Faber, Bezirksvorsteher Markus Figl, Franz Windisch von der Landwirtschaftskammer Wien, dem Wiener Weinbau-Präsidenten Norbert Walter und Hans Schmid vom Weingut Mayer, welches den Weingarten mit rund 70 Rebstöcken betreut.

Musikalisch umrahmt wurde die innerstädtische Weinlese von den Blechbläsern des Musikvereins Leopoldsdorf im Marchfelde in Niederösterreich. „Wien ist weltweit die einzige Millionenstadt, die nicht nur Wein in bedeutsamen Ausmaß anbaut und erntet, sondern darüber hinaus über eine vielfältige Landwirtschaft verfügt“, sagte der Bürgermeister. „Aber nicht nur der Wein selbst trägt zum Wiener Lebensgefühl bei. Die geschützten Weinanbauflächen sind auch ein wichtiger Erholungsraum, der zur Lebensqualität der Wiener Bevölkerung beiträgt“, so Ludwig.

Mehr als 2 Millionen Liter Wein jährlich

Mit mehr als 650 Hektar bewirtschafteter Rebfläche ist Wien die einzige Metropole weltweit mit ökonomisch bedeutsamem Weinbau innerhalb der Stadtgrenzen. Jährlich werden auf dem Stadtgebiet Trauben für mehr als 2 Millionen Liter Wein geerntet, was für eine Hauptstadt weltweit einzigartig ist. Insgesamt sind in Wien mehr als 140 Weinbaubetriebe gewerblich tätig. Die am häufigsten angebauten Sorten sind Grüner Veltliner, Rheinriesling, Weißburgunder, Chardonnay und Welschriesling. Teil der Weinkultur der Stadt ist – neben den traditionellen Heurigen – auch die geschützte Sorte „Wiener Gemischter Satz“, die als Flaggschiff für den Wiener Weinbau gilt. Neben den großen Weinbaugebieten vor allem in Döbling, Floridsdorf, Liesing und Favoriten wird seit rund 150 Jahren am Schwarzenbergplatz der einzige bewirtschaftete Weingarten in der Innenstadt bestellt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehört es zur Wiener Weinhauer-Tradition, dass der Wiener Bürgermeister bei der Lese im kleinsten Weingarten der Stadt im Vorgarten des Palais Wiener von Welten tatkräftig mithilft. Die Rebfläche wird vom Weingut Mayer am Pfarrplatz betreut. Der Wein der Sorte „Wiener Gemischter Satz“ wird – abgefüllt in etwa 40 bis 60 Flaschen – ebenso wie in den Vorjahren zugunsten wohltätiger Zwecke versteigert werden.

