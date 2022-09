Discovery Life Sciences ernennt Chief Scientific Officer, um die rasche globale Expansion der Biomarker-Dienstleistungen des Unternehmens voranzutreiben

Huntsville, Alabama (ots/PRNewswire) - Discovery Life Sciences™ (Discovery), der Biospecimen and Biomarker Specialists™, gab bekannt, dass Suso J. Platero, Ph.D. als Chief Scientific Officer zum Unternehmen gestoßen ist. Dr. Platero verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung beim Aufbau und der Leitung von Biomarker-Entwicklungsorganisationen bei führenden Pharma- und Diagnostikunternehmen.

Dr. Plateros umfassende Erfahrung in den Bereichen Präzisionsmedizin, Onkologie, Diagnostik und Arzneimittelentwicklung wird die genomischen, proteomischen und zellbasierten Gewebe-Biomarker-Dienstleistungen von Discovery sowie die marktführenden Produkt- und Dienstleistungsangebote des Unternehmens im Bereich der Zell- und Gentherapie (CGT) erheblich erweitern.

„Dr. Platero hat unglaublich erfolgreiche Teams für führende Unternehmen der Branche aufgebaut und durch den Entdeckungs- und Entwicklungsprozess geführt. Wir freuen uns sehr, dass er dem Discovery-Team beitritt, um unsere Biomarker-Expertise zu erweitern", sagte Glenn Bilawsky, CEO von Discovery. „Unsere Strategie besteht darin, Spitzentechnologie zu erwerben und zu nutzen, um die Forschung und Entwicklung bahnbrechender zielgerichteter Therapien für unsere Kunden schneller und kostengünstiger voranzutreiben. Dr. Platero wird eine wichtige Rolle dabei spielen, unsere Fähigkeiten noch weiter zu steigern als die unserer Mitbewerber."

Bevor er zu Discovery kam, war Dr. Platero als Vizepräsident für Biomarker, Bildgebung und Diagnostik bei Vertex Pharmaceuticals tätig. Vor seiner Tätigkeit bei Vertex leitete er die Entwicklung eines Biomarker Solution Center für Zell- und Gentherapie, Immuno-Onkologie und Onkologie bei Labcorp. Darüber hinaus leitete er zuvor Teams für translationale Forschung in der Onkologie bei den Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson und das Clinical Biomarkers Team bei Bristol-Myers Squibb.

„Discovery hat sich in einzigartiger Weise der Bereitstellung skalierbarer End-to-End-Lösungen für Kunden verschrieben, um deren Präzisions-Onkologie-Programme zu beschleunigen", sagte Dr. Platero. „Ich freue mich, Teil dieses außergewöhnlichen Teams zu sein. Das Unternehmen hat sich schnell zum unangefochtenen Marktführer bei der Bereitstellung von Bioproben, Zell- und Gentherapie-Ausgangsmaterial und fachkundigen Multi-Omic-Technologien und -Dienstleistungen entwickelt, die benötigt werden, um die Entwicklung von Biomarkern und gezielten Therapien weltweit zu beschleunigen."

Informationen zu Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences ist das Unternehmen von Biospecimen and Biomarker Specialists, das das weltweit größte kommerzielle Bioprobeninventar und Beschaffungsnetzwerk mit herausragenden multiaktiven Biomarker-Servicelabors kombiniert, einschließlich genomischer, Gewebe-Biomarker-, proteomischer und zellbasierter Dienstleistungen, um neue Therapien zu entwickeln, die durch Biomarker- und Begleitdiagnostikprogramme für Krebs, Infektionskrankheiten und andere seltene und komplexe Erkrankungen unterstützt werden.

Über AllCells, unseren Geschäftsbereich für Zell- und Gentherapie, bieten wir einen der größten rückrufbaren Spenderpools sowie frisches und kryokonserviertes menschliches Zellmaterial in klinischer Qualität (GMP) an, um Zell- und Gentherapieprogramme in jeder Größenordnung von Anfang bis Ende zu ermöglichen.

Dank führender wissenschaftlicher Expertise und innovativer Nutzung aktueller Technologien arbeitet das Discovery-Team mit den Kunden zusammen und berät sie, um Hindernisse schnell zu überwinden und Ergebnisse zu erhalten, die es ermöglichen, wichtige Forschungs- und Entwicklungsentscheidungen in marktführender Geschwindigkeit zu treffen. Wir sind: Science at your Service™! Weitere Informationen finden Sie unter dls.com.

