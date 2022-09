JL Audio kündigt MediaMaster® 105 und 105-HR Marine Source Units mit DAB+ Tuner für den europäischen Markt an

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Zwei neue, erstklassige Quellgeräte legen die Messlatte für erstklassiges Marine-Audio höher.

JL Audio, Hersteller von Hochleistungs-Marine-Audiosystemen, kündigte an, dass sie völlig neue MediaMaster® 105 und MediaMaster® 105-HR Digital Media Source Units anbieten werden. Das MM105 und das MM105-HR verfügen jetzt über digitale Radiotuner, sowohl für HD Radio® als auch für DAB+, wodurch sie in Nordamerika und Europa gleichermaßen einsetzbar sind. Die neuen Quellgeräte verfügen außerdem über Bluetooth® 5.0 mit der aptX™-Technologie von Qualcomm, um Musik, die von Smartphones gestreamt wird, in bestmöglicher Qualität wiederzugeben.

„Der MM105 und der MM105-HR wurden speziell entwickelt, um unsere Premium-Verstärker und -Lautsprecher zu ergänzen und ein optimales Klangerlebnis auf See zu ermöglichen. Mit den neuen MM105 und MM105-HR haben wir jetzt Quellgeräte mit globalen Radiofunktionen und bester Audioleistung in zwei Gehäusen, die für die Integration in moderne Bootssysteme ausgelegt sind", so Silvio Pupino, Vice President, International Sales bei JL Audio.

Das MM105 ist ein hochwertiges, voll ausgestattetes Quellgerät mit einem schlanken, wetterfesten (IP67) Gehäuse und einem ultrahellen Farbdisplay, das selbst bei hellem Sonnenschein dank des wählbaren Tag-/Nacht-Displaymodus eine hervorragende Sicht bietet. Für maximale Vielseitigkeit ist die MM105 auch NMEA 2000®-zertifiziert und kompatibel mit bordseitigen Multifunktionsdisplays (MFDs) von Garmin, Lowrance, Raymarine oder Simrad.

Die MediaMaster® 105- und 105-HR Source Units legen den Schwerpunkt auf die Audioleistung und verzichten auf integrierte Verstärker zugunsten einer audiophilen Vorverstärker-Ausgangsarchitektur, die ideal für die Verwendung mit JL Audio-Marineverstärkern ist. Mit vier konfigurierbaren, benennbaren Audiozonen, die jeweils unabhängige Klang- und Pegelsteuerungsoptionen bieten, eignen sich die MM105 und MM105-HR ideal für größere Schiffe mit mehreren Unterhaltungsbereichen wie Achterdeck, Sonnendeck und Salon oder Kabine. Drei Pegelregelungsmodi - Relativ, Absolut, Fest oder Aus - und anpassbare Einstellungen machen es einfach, die Lautstärke der einzelnen Audiobereiche während der Fahrt anzupassen. Das Zero-Clipping-Audio-Schaltungsdesign von JL Audio ermöglicht eine selbstbegrenzende Klangregelung, um den Klang bei hohen Lautstärken klar und verzerrungsfrei zu halten.

MediaMaster®105-HR Hideaway Radio Das MediaMaster® MM105-HR ist ein Headless-Gerät, das im Hintergrund als versteckter Empfänger arbeitet und über die gleichen Funktionen wie das MM105 verfügt, jedoch ohne LCD-Display und Dreh- und Tastenbedienung. Das MM105-HR kann über das NMEA-2000®-Netzwerk des Bootes direkt von kompatiblen MFDs oder mit dem optionalen JL Audio MMR-40 NMEA-2000® Network Remote Controller gesteuert werden, der über ein vollfarbiges LCD-Display verfügt.

Merkmale des MM105 und MM105-HR

4 Audiozonen mit hochwertigen Vorverstärkerausgängen (4V RMS) für links, rechts und Subwoofer.

Jede Audiozone bietet 3 Pegelsteuerungsmodi (Relativ, Absolut, Fest oder Aus)

Jede Audiozone verfügt über eigene Klang- (Bässe, Mitten und Höhen) und Balance-Regler

DAB+, HD Radio® und AM/FM-Tuner mit 24 Voreinstellungen für alle Sender/Bänder

Bluetooth® Streaming mit fortschrittlichem Qualcomm® aptX™ Audio Codec

Zwei rückseitige USB 2.0-Eingänge mit Stromversorgung zum Aufladen (USB1: 1 A / USB2: 500 mA)

Zwei analoge AUX-Eingänge auf der Rückseite mit RCA-Anschlüssen (2V/1V RMS Eingangsempfindlichkeit)

NMEA 2000 Netzwerkanschluss, für den Anschluss an MFDs

IP67-zertifiziert und für den Einsatz bei Wind und Wetter gebaut

UVP: MM105 679,99 € und MM105 HR 449,99 € (zzgl. MwSt.)

Die JL Audio MediaMaster® MM105 und MM105-HR sind ab sofort erhältlich.

Klicken Sie hier für die Pressemappe mit allen Fotos.

Informationen zu JL Audio:

Geleitet von der Philosophie, dass großartiger Klang einen echten Wert hat, entwickelt JL Audio innovative Produkte, die das Klangerlebnis unterwegs, zu Hause und im Studio verbessern. JL Audio hat sich der einzigartigen Technik und der hochwertigen Fertigung verschrieben und betreibt in den USA drei technische Einrichtungen. Viele seiner Heim-, Auto- und Schiffslautsprecher werden in der Fabrik in Miramar, Florida, USA, hergestellt, wobei die Komponenten aus dem internationalen Liefernetzwerk des Unternehmens bezogen werden. Weitere Informationen finden Sie auf jlaudio.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf Facebook oder Twitter.

bfischer @ jlaudio.com

Rückfragen & Kontakt:

Medienkontakt:

Bryatt Fischer

JL Audio

Telefon: (954) 443-1100, Durchwahl 2236

bfischer @ jlaudio.comLogo - mma.prnewswire.com/media/789848/JL_Audio_Logo.jpg

View original content:www.prnewswire.com/news-releases/jl-audio-kundigt-mediamaster-105-und-105-hr-marine-source-units-mit-dab-tuner-fur-den-europaischen-markt-an-301637586.html