Zivilschutz 2022: "Probeheulen" der Wiener Sirenen am ersten Samstag im Oktober

Sirenen werden in ganz Österreich getestet; Zivilschutz-Infos aufs Handy mit der „Stadt Wien“ Smartphone-App

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 1. Oktober 2022, werden in ganz Österreich mehr als 8.300 Sirenen getestet. Davon befinden sich in Wien 180 Sirenen. Vier akustische Signale werden zwischen 12.00 und 12.45 Uhr an diesem Tag ausgestrahlt: "Sirenenprobe", "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung". An diesem Tag sollen die Signale und deren Bedeutung der Bevölkerung wieder ins Bewusstsein gebracht werden. Außerdem soll der technische Zustand und die Hörbarkeit österreichweit überprüft werden.

Die Bedeutung der Signale

Sirenenprobe: 15 Sekunden

Warnung: 3 Minuten gleichbleibender Dauerton: Herannahende Gefahr. Radio oder Fernseher einschalten (ORF) bzw. Internet verfolgen (www.orf.at), Verhaltensmaßnahmen beachten.

Alarm: 1 Minute auf- und abschwellender Heulton: Gefahr. Schützende Bereiche bzw. Räumlichkeiten aufsuchen, über Radio oder Fernsehen (ORF) bzw. Internet (www.orf.at) durchgegebene Verhaltensmaßnahmen befolgen.

Entwarnung: 1 Minute gleichbleibender Dauerton: Ende der Gefahr. Weitere Hinweise über Radio und Fernsehen (ORF) bzw. Internet (www.orf.at) beachten.

Zivilschutz-Infos aufs Smartphone mit der „Stadt Wien“-App

Im Zuge der Sirenenprobe wird die Zivilschutz-Funktion der „Stadt Wien“-App auf Smartphones auch zum Einsatz kommen. Der Dienst kann in der App abonniert werden (unter „Echtzeit-Informationen“) und informiert über Aktuelles und Verhaltensanweisungen im Falle von Krisen in Wien. Die Nachrichten kommen mittels sogenannter Push-Funktion aufs Gerät. Die Stadt Wien-App ist als kostenloser Download für die Betriebssysteme Android und iOS (iPhone) erhältlich. Weitere Informationen online auf www.wien.gv.at/app/

Sirenen-Telefon: 01/4000-7524 am 1. Oktober

Von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr ist das Sirenentelefon am Übungstag unter 01/4000-7524 in Betrieb. Hier kann die Bevölkerung Störungen bzw. zu laute oder zu leise Sirenen melden. Darüber hinaus steht auf www.wien.gv.at, dem Serviceportal der Stadt Wien, ein Onlineformular (Wahrnehmungsprotokoll) zur Verfügung:

www.wien.gv.at/menschen/sicherheit/krisenmanagement/warn-alarm-system/index.html

Die „Helfer Wiens“ bieten darüber hinaus weitere Informationen zu Zivilschutz, Handlungsanweisungen im Krisenfall sowie dem „Probe-Heulen“ am Samstag:

https://www.diehelferwiens.at/de/3507/Zivilschutz-Probealarm-2022

