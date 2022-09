Hauptbücherei mit Ausstellungen „Almost.“ von Czaja und „Schneelöwe“ von Janisch/Roher

Wien (OTS) - Die Hauptbücherei am Gürtel startet in den Oktober mit zwei Ausstellungen. Zum einen: „Almost, Eine Weltreise in Zeiten von Corona“ des Wiener Architekturjournalisten Wojciech Czaja und der „Schneelöwe“ von Heinz Janisch und Michael Roher.

Eine Weltreise in Zeiten von Corona? Czaja zeigt vor, wie das geht. Seit dem ersten Lockdown erkundet er die Bezirke seiner Heimatstadt Wien auf der Vespa – und findet dabei unzählige Orte, die ihn an fremde Städte und internationale Metropolen erinnern. Zum Beweis macht er Schnappschüsse mit dem iPhone: Rom, Tokyo, Marrakesh, Rio de Janeiro oder die weltberühmte Golden Gate Bridge in San Francisco. Die Ausstellung »Almost «, ist Ausdruck von Fernweh und Sehnsucht nach dem Reisen. Und sie beweist, dass die Welt manchmal näher ist als man glaubt.

Ausstellungseröffnung: Mo, 3.10., 19h, Foyer der Hauptbücherei

Bücher zur Ausstellung:

»Almost. 100 Städte in Wien« (Edition Korrespondenzen)

»Almost 2. Eine Weltreise in Wien« (Edition Korrespondenzen)

In Kooperation mit basis.kultur.wien

In der Kinderbücherei der Hauptbücherei gehen Heinz Janisch und Michael Roher der Frage nach: „Habt ihr vielleicht eine leise Idee, welches Tier in euch geweckt werden will?“ Die Hauptbücherei zeigt die Illustrationen zum Buch von Christine-Nöstlinger-Preisträger Michael Roher. Die Bilder sind nur mit Kugelschreiber gezeichnet, die so ganz in Blau eine ganz besondere Wirkung entfalten, mit verschiedenartigen Interpretationszugängen überraschen und mit denen er sich wieder einmal neu erschafft, ohne seine eindeutige Handschrift zu verlieren.

Michael Roher (Illustration) Heinz Janisch (Text)

In Kooperation mit dem Tyrolia Verlag

