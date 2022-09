Herbst im Marchfelder Schlösserreich

Hof, Niederweiden, Eckartsau, Marchegg und Orth laden ein

St. Pölten (OTS/NLK) - Eine breite Angebotspalette aus Geschichte, Kultur und Natur für Groß und Klein bietet das Marchfelder Schlösserreich mit den Schlössern Hof, Niederweiden, Eckartsau, Marchegg und Orth an der Donau im Herbst: So findet auf Schloss Hof am Samstag, 8., und Sonntag, 9. Oktober, das Herbstfest mit einem Herbstmarkt, regionaler Kulinarik, Musik, Alpaka-Wanderungen, Ponyreiten, Kutschenfahrten, einer Herbstbastelwerkstatt und Kürbisschnitzworkshops statt. Die Herbstferien vom Samstag, 22., bis Montag, 31. Oktober, stehen dann mit einem Gruselirrgarten, einer Gespenster-Bastelwerkstatt, lustig-schaurigen Spielestationen u. a. ganz im Zeichen von Halloween. Bis Dienstag, 1. November, ist zudem noch die Sonderausstellung „Kaiserliche Tafelschätze“ zu sehen, die hier und auf Schloss Niederweiden Schätze aus der ehemaligen kaiserlichen Hofsilber- und Tafelkammer der Wiener Hofburg präsentiert (www.schlosshof.at).

Auf Schloss Eckartsau wird es am Sonntag, 2. Oktober, mit Giovanni Battista Pergolesis Oper „La Serva Padrona“ komödiantisch-musikalisch, ehe am Sonntag, 16. Oktober, beim „Open Spähikel“ Naturpädagogik mit Spitzentechnologie auf dem Programm steht, wobei ein mobiler Hightech-Beobachtungswagen Naturerlebnisse mit allen Sinnen ermöglicht. Von Mitte Oktober bis Mitte November werden dann die Schlossgäste gemeinsam mit dem Theaterensemble Nesterval zu Akteuren der Geschehnisse im Winter 1918 im Schloss Eckartsau (www.schlosseckartsau.at).

Auf Schloss Marchegg läuft noch bis Sonntag, 13. November, die Niederösterreichische Landesausstellung „Marchfeld Geheimnisse“ inklusive eines reichhaltigen Kulturvermittlungsprogramms: Führungen für Kinder- und Erwachsenengruppen sowie Familienführungen werden jeden Samstag, Sonn- und Feiertag jeweils ab 14.30 Uhr angeboten, täglich ab 15 Uhr geht es mit einem Natur-Guide in das „Reich der Bäume“. Zudem kann man an den Samstagen 22. Oktober und 12. November jeweils ab 19 Uhr „Auf den Spuren des Nachtwächters“ in die Geschichte des Mittelalters eintauchen, dazwischen werden am Samstag, 29. Oktober, ab 9.30 Uhr „Geheimnisse der Au“ gelüftet (www.noe-landesausstellung.at).

Auf Schloss Orth an der Donau haben das Nationalpark-Zentrum und das Auerlebnisgelände Schlossinsel bis inklusive Dienstag, 1. November, geöffnet und bieten Interessantes zu den Lebensräumen, Spuren, Tieren und Pflanzen der Flusslandschaft, Spielbereiche, eine begehbare Unterwasserstation und im Aussichtsturm des Schlosses die Ausstellung „Von Acker und Au. Eine Zeitreise mit Kronprinz Rudolf ins Land der Donau-Auen“. Weitere herbstliche Veranstaltungen sind geführte Wanderungen in die Orther sowie Hainburger Auen am Nationalfeiertag, Mittwoch, 26. Oktober, sowie „Halloween mal anders“ für Familien mit Tiererkundungen, Führungen, Bastel-, Spiel- und Mitmachangeboten am Montag, 31. Oktober, im Nationalpark-Zentrum (www.donauauen.at).

Nähere Informationen beim Marchfelder Schlösserreich unter 02212/3450-26, e-mail presse @ schloesserreich.at und www.schloesserreich.at.

