Bahrains Elektrizitäts- und Wasserbehörde schreibt Deponiesanierungsprojekt zur Vorbereitung eines 100-MW-Solarparks aus

Manama, Bahrain (ots/PRNewswire) - Die bahrainische Elektrizitäts- und Wasserbehörde (EWA) hat ein Ausschreibungsverfahren eingeleitet, um einen qualifizierten Auftragnehmer für die Sanierung einer zwei Quadratkilometer großen Mülldeponie zu beauftragen, um das Grundstück für die Entwicklung und Umsetzung eines Solarprojekts mit einer Mindestkapazität von 100 MW vorzubereiten. Die Deponie befindet sich in Askar, im südlichen Gouvernement von Bahrain.

Das Projekt umfasst die Planung und den Bau eines Systems zur Absaugung und Behandlung von Deponiegas, das den Anforderungen der Umweltnormen des Obersten Umweltrates entspricht. Das Projekt umfasst auch die Sanierung des Geländes, die Entwicklung von Gas- und Sickerwassermanagementsystemen und ein Entwässerungssystem, um den Standort für den Bau und Betrieb des Solarprojekts vorzubereiten.

Der Ausschreibungsumfang umfasst auch die Standortuntersuchungen zur Erfüllung der geforderten Leistungsbeschreibung und die Umweltüberwachung der Deponie (Sickerwasser, Grundwasserkontamination, Luftemissionen, Deponiegasbehandlung usw.) in vereinbarten Abständen bis 12 Monate nach Abschluss der Sanierung des Standorts.

Zum Start der Ausschreibung sagte S.E. Kamal bin Ahmed Mohammed, der Präsident der EWA, sagte: „Bahrain ist den Zielen der COP26 und den letztlich umsetzbaren Zielen und Investitionen zur Bekämpfung des Klimawandels voll verpflichtet. Die Umwandlung dieser Mülldeponie in einen Solarpark, der 100 MW produzieren kann, ist einer von vielen Schritten, die das Land zu unternehmen hofft, um das Ziel zu erreichen, die Kohlenstoffemissionen in Bahrain bis 2060 auf Null zu bringen".

Die Ausschreibungsunterlagen enthalten klare Anforderungen an die Umweltstandards, um sicherzustellen, dass das Projekt den internationalen Best-Practice-Richtlinien entspricht und die Sicherheit der Baustelle und die Langlebigkeit des Projekts gewährleistet sind. Im Rahmen einer separaten Ausschreibung und parallel zu diesem Projekt wird EWA einen „Request for Proposal (RFP)" für die Entwicklung einer 100-MW-Solaranlage auf der sanierten Mülldeponie veröffentlichen.

Mit dem Plan zur wirtschaftlichen Wiederbelebung Bahrains plant das Königreich Investitionen in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar in strategische Projekte, die neue Investitionsmöglichkeiten in der Infrastruktur und in vorrangigen Sektoren im gesamten Königreich schaffen, einschließlich erneuerbarer Energien wie blauer und grüner Wasserstoff.

Bieter können die Ausschreibungsunterlagen erhalten und ihre Vorschläge über die Website des Bahrain Tender Board einreichen unter https://www.tenderboard.gov.bh/TenderDetails/?id=756/2022/BTB (4604/2022/3100).

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bahrains-elektrizitats--und-wasserbehorde-schreibt-deponiesanierungsprojekt-zur-vorbereitung-eines-100-mw-solarparks-aus-301637568.html

Rückfragen & Kontakt:

Ebrahim Al Kaabi,

Stellvertretender Präsident,

Elektrizitäts- und Wasserbehörde,

Telefon : +973 36052237,

E-Mail: ebrahim.alkaabi @ ewa.bh