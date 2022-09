AVISO, Dienstag, 4. Oktober, 15.30 Uhr: Stimmabgabe von Testimonials und Prominenten bei der „Pass Egal Wahl“ in Wien

Hier dürfen alle wählen, die hier leben

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 4. Oktober findet österreichweit der Abschluss der „Pass Egal Wahl“ statt. Es ist die einzige Wahl, bei der auch Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft ihre Stimme abgeben können. In Wien öffnet das Wahllokal von 15.00 bis 20.00 Uhr am Ballhausplatz direkt vor der Bundespräsidentschaftskanzlei. Die Stimmabgabe der Testimonials der Pass Egal Wahl und von prominenten Unterstützer*innen findet um 15.30 Uhr statt. Nach Wahlschluss am Dienstagabend um 20 Uhr findet die Stimmauszählung und gegen 22.30 Uhr die Bekanntgabe des Ergebnisses statt.

Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Stimmabgabe bei der „Pass Egal Wahl“ in Wien

Datum: 04.10.2022, 15:30 - 16:30 Uhr

Ort: Ballhausplatz, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.passegalwahl.at

