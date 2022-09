Aestetica – die sinnliche Wahrnehmung

Eine außergewöhnliche Galerie der Sinne von Manfred Baumann und KLAFS.

Ich greife beruflich immer nach den Sternen und versuche das Beste rauszuholen. Die KLAFS Produkte haben die gleichen Bedürfnisse, nämlich die Kunden am höchsten Level zu bedienen - daher passen wir perfekt zusammen. Star-Fotograf Manfred Baumann

Hopfgarten (OTS) - Sie fragen sich: Was verbindet einen international renommierten Fotografen wie Manfred Baumann mit dem Wellnessausstatter KLAFS? Was auf den ersten Blick nicht sofort zu erkennen scheint, liegt bei genauerer Betrachtung durchaus nahe. Das Gewöhnliche ist mittelmäßig und ausreichend, hingegen höchste Ansprüche an die eigene Arbeit zu stellen ist ein Credo, das den Künstler Manfred Baumann und den Wellnessausstatter KLAFS gleichermaßen ausmacht und verbindet. Es ist die künstlerische Ausarbeitung und die Liebe zum Detail, die die schwarz-weiß Portraits von Star-Fotografen Manfred Baumann sinnlich und ästhetisch machen. Manfred Baumann zu den KLAFS Produkten: „ Ich greife beruflich immer nach den Sternen und versuche das Beste rauszuholen. Die KLAFS Produkte haben die gleichen Bedürfnisse, nämlich die Kunden am höchsten Level zu bedienen - daher passen wir perfekt zusammen. “

KLAFS: Produkte für alle Sinnesebenen

Auch für den Marktführer KLAFS liegt das Bestreben nicht nur im Saunabau, sondern bei anspruchsvoller Wellness für Körper und Geist. Das spiegelt sich bei den Produkten auf allen Sinnesebenen wider und zeigt sich in Elementen wie Design, Farben, Materialien, Textilien sowie technischer Perfektion. Jürgen Klingenschmid, Geschäftsführer KLAFS zu Baumanns Bilder: „Die Klarheit, die kontrastreiche Bildsprache und die ästhetische Komposition seiner Bilder faszinieren.“ Der Anspruch „so viel Wellness wie möglich auf so wenig Raum wie nötig“ wurde mit der weltweit einzigartigen und mehrfach ausgezeichneten Sauna S1 von KLAFS umgesetzt. Die S1 lässt sich per Knopfdruck ein- oder ausfahren – ganz wie das Zoom-Objektiv einer Fotokamera. Aus schlanken 60 cm werden160 cm Tiefe die viel Raum für volles Saunavergnügen bieten.

„Aestetica“: Portraits von Manfred Baumann in den eleganten KLAFS-Showrooms

Als passionierte Sauna-Fans haben Manfred und seine Frau Nelly Baumann die Sauna S1 in ihrer Wohnung über den Dächern Wiens integriert, wo Sie nach langen Shooting Tagen die Ruhe und den immunstärkenden Saunagang genießen. Grund genug für KLAFS mit Baumann eine österreichweite Galerie zu präsentieren, die Design und Ästhetik in höchster Qualität neu zelebriert.

„Aestetica – die sinnliche Wahrnehmung“ ist eine außergewöhnliche Galerie, die die Verbindung zwischen ästhetischer Kunst und ausgezeichnetem Produktdesign auf allen Ebenen zeigt. Portraits aus dem Repertoire von Manfred Baumann werden in den eleganten KLAFS-Showrooms in ganz Österreich auf 120 x 80 cm großen Leinwänden präsentiert. Für alle Besucher mit Terminvereinbarung gibt es einen Wellnessdrink und die Möglichkeit einen Fotokurs mit Manfred Baumann zu gewinnen.

Zur Terminvereinbarung geht’s hier:

www.klafs.at/aestetica

Voranmeldung erforderlich - Veranstaltungsorte:

Wien, KLAFS Showroom, Dresdner Straße 91, 1200 Wien:

04.10. – 17.10.2022

Salzburg, KLAFS Showroom, Innsbrucker Bundesstr. 135, 5020 Salzburg:

24.10. – 07.11.2022

Graz, KLAFS Showroom, Marienplatz 1, 8020 Graz:

14.11. – 28.11.2022

Hopfgarten i. Brixental, KLAFS Showroom, Sonnwiesenweg 1, 6361 Hopfgarten:

05.12. – 19.12.2022

Rückfragen & Kontakt:

KLAFS GmbH

Petra Stegmaier, M.A.

Tel.: +43 5335 2330 122

E-Mail: petra.stegmaier @ klafs.at

Website: www.klafs.at