Neuer Mountainbike-Trail am Muckenkogel

LR Danninger: Niederösterreich ist Rad-Destination Nummer Eins im Herzen Europas - Muckenkogel leistet nun wesentlichen Beitrag

St. Pölten (OTS/NLK) - Ab sofort können begeisterte Mountainbiker den neuen Single Trail am Muckelkogel ausprobieren. Unmittelbar bei der Bergstation ist der Start des ersten Teils der Single Trail Strecke. Der zweite Teil beginnt in der Nähe der Bergrettungshütte. Ein dritter Ast zur und ein vierter Teil mit Abfahrt bis zur Talstation sind auch in Planung. Die Umsetzung soll im Frühjahr 2023 stattfinden. Seit 2015 gibt es eine offizielle Mountainbikestrecke auf die Hinteralm mit Abstechern auf den Muckenkogel und die Klosteralm. Für den Tourismus und die Freizeitgestaltung der heimischen Bevölkerung sind diese sehr wichtig.

Der Muckenkogel ist eine Freizeit- und Tourismusregion und eine Wald-und Wildzone. Einmalig ist das Almgebiet rund um den Muckenkogel, welches vom Stift Lilienfeld seit Jahrhunderten vorbildlich gepflegt und erhalten wird. Tourismuslandesrat Jochen Danninger meint dazu: „Niederösterreich ist die Rad-Destination Nummer Eins im Herzen Europas. Dazu leistet nun auch der Muckenkogel einen wesentlichen Beitrag. Der neue Single Trail ist für die Freizeitgestaltung der heimischen Bevölkerung ganz wichtig und er wird auch dem Tourismus weitere Impulse bescheren. Bei allen Erweiterungsschritten unseres Streckennetzes ist mir ein gutes Miteinander zwischen Radfahrern, Grundbesitzern und jenen Menschen, die den Wald als Arbeitsort nutzen, ein zentrales Anliegen. Das Zusammenspiel zwischen Almbetrieb, Jägern, Gastronomie und Tourismus funktioniert hier vorbildhaft.“

Auch das Wanderwegenetz ist sehr gut ausgebaut – mehrere attraktive Wege führen auf den Muckenkogel und die höchste Erhebung der Gemeinde, die Hinteralm mit 1313 m Seehöhe. Bürgermeister Wolfgang Labenbacher: „Mit der offiziellen Streckenfreigabe des Mountainbike-Singletrails kommt es zu einer großartigen Erweiterung des „Bergerlebnis Muckenkogel“ und zu einer deutlichen Attraktivierung der verfügbaren Sportangebote auf unserem Lilienfelder Hausberg.“

Vizebürgermeister Manuel Aichberger ergänzt: „Wichtig war und ist uns immer, dass „am Berg“ alle miteinander vernünftig und respektvoll umgehen. Das gilt im Verhältnis Tier zu Mensch, Jagd zu Sport, Wanderer zu Biker. Mit der Schaffung des neuen Singletrails kommt es auch zu einer sinnvollen Entflechtung der Mountainbikeabfahrts-strecken bzw. Wanderwege, wodurch potentielle Konflikte bzw. Unfälle noch besser vermieden werden können.“

