RegionalMedien Wien starten wöchentliche Nachrichtensendung

„Flashback - Wien in 5 Minuten“ gibt Bewohner:innen der Bundeshauptstadt jeden Samstag einen Überblick über die wichtigsten Meldungen der Woche.

Wien (OTS) - Was hat sich die Woche über in Wien und in den Grätzln der 23 Bezirke getan? Die RegionalMedien Wien fassen die wichtigsten Meldungen ab sofort in einem wöchentlichen Nachrichtenrückblick zusammen.

Das neue Videoformat „Flashback - Wien in 5 Minuten“ erscheint ab 1. Oktober jeden Samstag auf MeinBezirk.at/Wien Um auch das junge Publikum über die wichtigsten News zu informieren, wird es „Flashback“ darüber hinaus auf TikTok und Instagram geben - angepasst an die Generation Social Media.

Nach der erfolgreichen Etablierung des Newsrooms, der die Leserinnen und Leser mit tagesaktuellen Nachrichten aus Wien und den 23 Bezirken versorgt, ist der verstärkte Fokus auf Bewegtbild ein weiterer Schritt im Ausbau der digitalen Angebote.

„Wir brennen für regionale Berichterstattung und werden diese mit ‚Flashback‘ einem noch breiteren Publikum zugänglich machen. Die Menschen möchten wissen, was in ihrem direkten Lebensumfeld passiert“, freut sich Chefredakteurin Barbara Schuster.

„Mit unserem ‚Flashback‘ wächst unser Bewegtbildangebot um ein neues Format. Unser bunter Themenmix soll unsere Leser:innen und Zuseher:innen dazu einladen, ihren Bezirk und Wien noch besser kennenzulernen“, so Maximilian Spitzauer, Videoverantwortlicher der RegionalMedien Wien.

Die RegionalMedien Wien sind ein Unternehmen der RegionalMedien Austria.



RegionalMedien Austria: Die RegionalMedien Austria sind mit ihrem breiten Portfolio an digitalen und gedruckten Produkten sowie umfassenden Serviceleistungen ein erfolgreiches österreichweites Medienunternehmen und durch den Fokus auf lokale und regionale Nachrichten einzigartig am heimischen Markt. Mit ihren Marken MeinBezirk.at, BezirksBlätter, Woche, BezirksZeitung sowie BezirksRundSchau und RegionalZeitungen als Kooperationspartner sind die RegionalMedien Austria in jedem Bundesland im Digital- und Printbereich stark verankert. Die Medien der RegionalMedien Gesundheit und der Grazer runden das multimediale Angebot perfekt ab.

