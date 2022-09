„Mensch und Maschine“: LET’S TECH-Videowettbewerb startet

Schülerinnen und Schüler ab der 5. Schulstufe sowie Lehrlinge können bis Mai 2023 ihre Videos einreichen.

Wien (OTS) - Mit dem spannenden Thema „Mensch und Maschine: Wie können Roboter unser Leben vereinfachen?“ startet der Nachwuchs-Videowettbewerb des OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik gemeinsam mit AIT Austrian Institute of Technology ins neunte Jahr. Teilnahmeberechtigt sind Schülerinnen und Schüler ab der fünften Schulstufe sowie erstmals auch Lehrlinge. Auch dieses Jahr gibt es attraktive Preise zu gewinnen.

Längst schon übernehmen Roboter unangenehme oder schwierige Aufgaben für uns Menschen. Sie gelangen auch dorthin, wo wir nicht hinkommen, können Dinge, die wir nicht können. Wo und wie kann uns die Robotik weiter voranbringen? Wie können Roboter unser Leben verbessern und unseren Alltag erleichtern? Beim LET’S TECH-Videowettbewerb sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Solange die Inhalte korrekt und verständlich sind, ist alles erlaubt: von Erklärvideos über kreative Zugänge bis hin zu Videos, die zum Nachdenken anregen.

Jury und Publikum küren Siegervideos

Der LET’S TECH-Videowettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Unter- und Oberstufe sowie – dieses Jahr ganz neu – an Lehrlinge. Teilnehmen können Einzelpersonen oder Teams. Das Video darf maximal vier Minuten lang sein und muss das vorgegebene Thema behandeln. Ob professionelle Kamera oder Smartphone ist dabei völlig egal. Nicht die technische Umsetzung wird beurteilt, sondern wie kreativ, originell und korrekt die Inhalte sind. Einsendeschluss ist der 8. Mai 2023. Eine hochkarätige Jury wählt dann die besten Videos aus. Zusätzlich gibt es einen Publikumspreis, der durch ein Online-Voting ermittelt wird. Zu gewinnen gibt es Tech-Gutscheine im Wert von 500 und 250 Euro.

Initiative von OVE und AIT

Der Videowettbewerb wird von LET’S TECH, einer Initiative des OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, gemeinsam mit AIT Austrian Institute of Technology veranstaltet. Alle Teilnahmebedingungen, das Einreichformular sowie hilfreiche Tipps gibt es unter www.letstech.at. Bei Fragen steht auch das Team von LET’S TECH gerne zur Verfügung: letstech @ ove.at.





Über den OVE:

Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik ist eine moderne und unabhängige Branchenplattform und gestaltet die Entwicklung der Elektrotechnik und Informationstechnik in Zeiten des digitalen Wandels aktiv mit. Der OVE vernetzt Wissenschaft und Forschung, Wirtschaft, Energieunternehmen sowie Anwender:innen und fördert mit zahlreichen Weiterbildungsangeboten den Erfolg der Branche. Als elektrotechnische Normenorganisation und mit seinen weiteren Kerngebieten Zertifizierung und Blitzforschung vertritt der Verband die österreichischen Interessen offiziell in internationalen Gremien. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.ove.at.

Über LET’S TECH:

Mit „LET’S TECH“ vereint der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik seine Nachwuchsinitiativen unter einem Dach und gibt Schüler:innen Einblick in eine vielfältige Zukunftsbranche. Die Online-Plattform für Schüler:innen ab zehn Jahren, Lehrkräfte und Eltern macht Elektrotechnik und IT greifbar und bietet u.a. einen Blog, Videos, Berufsinfos und einen jährlichen Videowettbewerb. Auch Girls! TECH UP, die Technik-Initiative für Schülerinnen zwischen 12 und 16 Jahren, ist auf der Plattform integriert. Weitere Informationen: www.letstech.at

