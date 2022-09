SEO-Webinar #14 Bing Ads

SEO-Webinarserie mit Michael Kohlfürst

Nutzer mit wenig Computer- und GOOGLE-Erfahrung und Nutzer mit sehr eingeschränkten Anwenderrechten in großen Unternehmen wie Banken, Versicherungen, Industrie, etc., landen im ersten Fall oft unbewusst und im zweiten Fall mangels anderer Möglichkeiten bei Bing. Warum das so ist und wie man dieses Potential für seine SEO Erfolge nutzen kann, erklärt Michael Kohlfürst in diesem Webinar.

Content ist heutzutage kein Nice-to-have mehr



Content ist heutzutage kein Nice-to-have mehr, sondern die Basis jeder erfolgreichen digitalen Strategie.

Das Team von Ines Eschbacher entwickelt ausgeklügelte Content-Konzepte für Tourismus, Retail und Industrie, schafft Inhalte mit Mehrwert und macht Produkte für die Zielgruppe erlebbar.

Im Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller erklärt die Gründerin und Chefin von punkt & komma, wie das auf Content, Con­tent Marketing, Social Media und Visual Storytelling spezialisierte – mittlerweile 28-köpfige – Team, Inhalte erstellt, die dem User Mehrwert bieten.

Warum Instagram und TikTok in ihr Social Media Marketing integrieren?



3,7 Millionen ÖsterreicherInnen nutzen Instagram, die sich im Schnitt bis zu 50 Minuten pro Tag auf der Social Media-Plattform aufhalten.

Auf TikTok erreicht man bis zu einer Milliarde Menschen weltweit.

Wie man als Unternehmen dieses riesige Marktpotenzial heben und diese Kanäle sinnvoll in den eigenen Social Media Marketing Mix integrieren kann, erfuhr man auf dem ersten österreichischen Instagram Reels und TikTok-Camp im Wiener Hotel Zeitgeist.

Im Gespräch mit MM-Herausgeber Otto Koller berichten die Veranstalter, Social Media Consultant und Agenturchefin Jasmin Schierer sowie Videotrainer David Kleinl über die Erfolgschancen der Teilnehmer durch dieses Event.

Deshalb sollten Influencer jetzt auf dezentralisierte Plattformen wechseln



Wie sieht Social Media im neuen Web überhaupt aus?



Im Gespräch mit MM Herausgeber Otto Koller erklärt Maximilian Schmidt CEO der CPI Technologies GmbH, welche Vorteile das Web 3.0 für Influencer bietet.

Das Web 3.0, die neue Generation des Internets, entwickelt sich stetig weiter. Mittlerweile gibt es schon einige soziale Netzwerke im neuen Web. Ganz neu dabei ist Only1, mit zu den Älteren gehört z.B. steemit.

SEO-Webinare – Anleitung zur Suchmaschinenoptimierung

Der Online Marketing Experte Michael Kohlfürst im Gespräch mit Otto Koller von MedienManager. Themen der Videos sind Suchmaschinenoptimierung SEO, bezahlte Werbeanzeigen wie Google Ads sowie Social Media uvm.

