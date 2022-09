Innovation After Devastation: Spiro's Response to Disruption in Global Events Industry ist Thema des neuen Films von CBSNews.com

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Als die Covid-19-Pandemie die globale Veranstaltungsbranche auf den Kopf stellte, gehörte Spiro™, eine globale Agentur für Markenerlebnisse unter dem GES Collective, zu den ersten, die akzeptierten, dass sich die Branche grundlegend verändert hatte - und sich entsprechend anpassten. In einer Filmreihe auf CBSNews.com werden nun Spiros Bemühungen beschrieben, Marken dabei zu helfen, sich von den lähmenden Auswirkungen der Pandemie zu erholen - und die menschlichen Beziehungen wiederherzustellen, die sich lange Zeit als entscheidend für ihren Erfolg erwiesen haben.

Der Film „Innovation After Devastation: An Agency's Quest for Human Connection Through the Power of Immersive Experiences" konzentriert sich auf die führenden Köpfe im Bereich Innovation und Disruption in Wirtschaft und Handel und wurde am Dienstag auf CBSNews.com veröffentlicht.

„Innovation setzt voraus, dass man akzeptiert, dass in der heutigen NEW NOW™-Realität der Wandel die einzige Konstante ist", sagt Jeff Stelmach, Global President von Spiro. „Heute sagen die Verbraucher den Marken, was sie wollen: Erlebnisse, die über physische und räumliche Grenzen hinausgehen und als Katalysator für dauerhafte, loyale, authentische und blühende Gemeinschaften dienen. Während andere in der Event- und Erlebnisbranche Veränderungen als Bedrohung ansehen, hat Spiro sie in seine Innovationskultur integriert."

Der Film beschreibt Spiros Reaktion auf den Umbruch, den die Pandemie in der globalen Event- und Erlebnisbranche verursacht hat - einer Branche, die sich einst fast ausschließlich darauf konzentrierte, Menschen an einem Ort zusammenzubringen.

Es zeigt auch die einzigartige Art und Weise, wie sich Spiros Gemeinschaft von Schöpfern, Konstrukteuren, Designern, Geschichtenerzählern und Event- und Erlebnisprofis an die sich ständig verändernde Realität von heute anpasst - was Spiro das NEUE JETZT nennt. Es ist eines von Spiros „Core Four"-Prinzipien, die dazu dienen, das Publikum von heute dort abzuholen, wo es sich befindet, und auf die laufenden Veränderungen im Verhalten, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und im Geschäftsleben einzugehen, mit denen sich die Marken von heute auseinandersetzen müssen.

„Letztendlich ist die Verbindung das Wesentliche am Menschsein", sagt Carley Faircloth, Global Chief Marketing Officer von Spiro. „Das ist unser wichtigster Antrieb. Wir verbinden uns mit anderen Menschen, Ideen und Inspiration. Das Bindeglied für all das ist die Erfahrung."

Um „Innovation After Devistation: An Agency's Quest for Human Connection Through the Power of Immersive Experiences", zu sehen, besuchen Sie CBSNews.com. Wenn Sie mehr über Spiro und sein Bestreben erfahren möchten, den Wandel in der globalen Event- und Erlebnisbranche voranzutreiben, besuchen Sie ThisIsSpiro.com.

