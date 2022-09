TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Ausgabe vom 30. September 2022, von Wolfgang Sablatnig: "Die ganze Gesellschaft ist gefordert"

Wien, Innsbruck (OTS) - Noch steht nicht fest, wer die Lecks in den Ostsee-Pipelines verursacht hat. Fest steht aber, dass es nicht nur um die Gasleitung geht. Es geht den Angreifern darum, Verunsicherung und Angst zu schüren.









Ein Zufall? Daran will kaum jemand glauben. Es müsste ja ganz blöd hergehen, wenn jahrelang keine derartigen Lecks auftreten – und dann gleich vier Stück. Noch dazu, wo eine Leitung funkelnagelneu ist und gar nicht in Betrieb.

Kein Zufall also. Sondern Sabotage. Ein gezielter Anschlag. Aber wer steckt dahinter? Russland hat sogar eine Sitzung des UNO-Sicherheitsrates verlangt, um über die „Provokationen“ zu beraten. Würde das tun, wer selber der Angreifer ist? Oder handelt es sich um eine besonders perfide Form der Ablenkung? Wer auch immer die Pipelines angegriffen hat, hat ein erstes Ziel erreicht und Verunsicherung geschürt.

Die Sicherheits- und Militärexperten sprechen von „hybrider Kriegsführung“. Der Kampf findet nicht mehr nur am Schlachtfeld statt, mit Panzern und Haubitzen. Information wird zur Waffe. Energie wird zur Waffe. Wer dreht den Gashahn als Erster zu? Der russische Kriegsherr Wladimir Putin, weil er Europa und den von ihm verachteten Westen lähmen will? Der Westen, weil er Putins Geldquelle abschneiden will?

Viele Fragen. Viel Unsicherheit, Angst. Plötzlich scheint auch vorstellbar, dass der Unfall in der Raffinerie in Schwechat kein Zufall war. Sabotage? Die kritische Infrastruktur ist ein breites Feld. Stromleitungen, Verkehrswege, Kraftwerke. Und das Internet: Hacker bedrohen Firmen und staatliche Infrastruktur. Je besser die Attacken sind, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass staatliche Akteure und Geheimdienste dahinterstecken. Gewissheit gibt es nie.

Die Verunsicherung steigt. Der Aggressor im Kreml kann sich die Hände reiben. Er hat die Ukraine überfallen – und den ganzen Westen gegen sich aufgebracht. Jetzt muss er hoffen, dass er Europa spalten kann. In demokratischen Ländern kann er diesen Krieg auch über die öffentliche Meinung führen. Was machen die Menschen, wenn es im Winter kalt bleibt? Wann kommt der Ruf nach dem russischen Gas? Und knicken demokratische Regierungen dann ein?

Auch ein neutrales Land kann sich der Herausforderung nicht entziehen. Selbst wenn Österreich die Sanktionen aufheben würde. Selbst wenn wir wieder Gas bekämen. Wirtschaft und Gesellschaft in Europa sind so vernetzt, dass wir uns nicht als Insel abschotten könnten.

„Es ist ein Kampf um die Köpfe“, sagt der Militärstratege Markus Reisner. Es geht um die schwächste Stelle – und das sind die Menschen, die viele Jahrzehnte das Glück hatten, in Frieden zu leben. Jetzt kommt der hybride Krieg mitten nach Europa. Damit fertig zu werden, ist eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft.



