Advanced Instruments stellt Solentim VIPS™ PRO vor, einen hocheffizienten Single Cell Seeder zur Optimierung der Arbeitsabläufe bei der Entwicklung von Zelllinien

Norwood, Massachusetts (ots/PRNewswire) - VIPS PRO bietet eine leistungsstarke und effiziente Seeding-Technologie und einen definitiven Nachweis der Monoklonalität für Produktivität und Vertrauen in den Arbeitsablauf.

Advanced Instruments gab heute auf der BioProcess International Conference in Boston, Massachusetts, die Einführung von Solentim VIPS PRO, einem hocheffizienten Single Cell Seeder, bekannt. VIPS PRO revolutioniert die Zelllinienentwicklung (CLD) und die GMP-Herstellung, indem es eine leistungsstarke Seeding-Technologie mit einem zweistufigen, bildbasierten Monoklonalitätsnachweis und einer proprietären, von künstlicher Intelligenz gesteuerten Zellerkennung kombiniert, um die Produktivität und den Vertrauensgrad zu erhöhen.

Eine große Herausforderung bei der CLD ist der von den Zulassungsbehörden geforderte absolute Nachweis der Erzeugung klonaler Linien. VIPS PRO bietet eine einzigartige Double-Lock-Assurance der Klonalität und generiert die beiden bildbasierten Nachweise, die für die Einreichung des IND-Antrags erforderlich sind. Im Vergleich zu anderen Methoden, wie z. B. der limitierenden Verdünnung, eliminiert das branchenführende Seeding- und Klonalisierungsverfahren von VIPS PRO menschliche Fehler, reduziert den Zeitaufwand und beschleunigt die Prozessentwicklung und klinische Herstellung.

VIPS PRO basiert auf der ursprünglichen VIPS-Technologie und ist für die Markteinführung von innovativen Biotherapeutika unverzichtbar. Das Instrument bietet eine Reihe von Vorteilen für GMP-konforme klinische Produktionslabors, darunter:

Hocheffizientes, automatisiertes Single Cell Seeding

Zweistufige, bildbasierte Double-Lock-Assurance für Klonität

Intelligente Zellenerkennung

GMP-freundliche Verbrauchsmaterialien für den Einmalgebrauch

Erweiterte Datenverwaltung und -analyse mit der STUDIUS™-Softwareplattform

GMP-kompatibler Arbeitsablauf, einschließlich Sicherheitsfunktionen, die die Einhaltung von 21 CFR Part 11 unterstützen

Ergonomisches Instrumentendesign mit leicht zugänglichen Komponenten

VIPS PRO ist ein Meilenstein für das Single Cell Seeding, da es eine leistungsstarke, effiziente Seeding-Technologie mit einem definitiven bildbasierten Nachweis - NICHT der Wahrscheinlichkeit - der Monoklonalität kombiniert", erklärte Byron Selman, CEO von Advanced Instruments. „Bei Advanced Instruments ist das Feedback unserer Kunden ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit und der Entwicklung neuer Produkte. VIPS PRO baut auf unserer bewährten VIPS-Technologie auf und bietet durchdachte Aktualisierungen, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden."

VIPS PRO ist Teil eines Technologie-Ökosystems von Advanced Instruments, das darauf ausgerichtet ist, die Arbeitsabläufe bei der Entwicklung von Zelllinien zu beschleunigen, von der ersten Entdeckung bis zum Scale-up und der Herstellung von Biotherapeutika. Weitere Informationen zu VIPS PRO finden Sie unter https://www.aicompanies.com/single-cell-seeder/ vips-pro/

Informationen zu Advanced Instruments

Lisa Fahey, VP Global Marketing

lfahey @ aicompanies.comAdvanced Instruments ist ein globaler Anbieter von wissenschaftlichen und analytischen Instrumenten für die Bioprozessierungs- und klinische Industrie. Seit 65 haben die Innovationen des Unternehmens Organisationen geholfen, die Qualität der Ergebnisse zu verbessern, zuverlässige Ergebnisse zu erzielen und die Produktivität am Arbeitsplatz zu steigern. Im Bereich der Biopharmazie ermöglicht das Solentim-Portfolio an erstklassigen Bildgebungs- und

Einzelzelldepositionstechnologien die klonale Isolierung, das Wachstum und die Charakterisierung der hochwertigsten Zellen für die Entwicklung monoklonaler Antikörper und die Zell- und Gentherapie. Die Mikroosmometer der OsmoTECH®-Reihe wurden speziell zur Unterstützung von Arbeitsabläufen in jeder Phase der Bioprozessierung entwickelt. Ebenso verlassen sich klinische Labore weltweit auf die innovativen Lösungen von Advanced Instruments, um genaue und zeitnahe Patientenergebnisse in ihren

