Stv. ukrainische Außenministerin exklusiv auf PULS 24: "Russland versucht, die ganze Welt mit Atomwaffen zu erpressen"

PULS 24 Newsroom Live heute um 19:55 Uhr mit Emine Dschaparowa, der stellvertretenden Außenministerin der Ukraine

Wien (OTS) - Die stellvertretende Außenministerin der Ukraine, Emine Dschaparowa sagt im Newsroom LIVE, dass "Russland versuche, die ganze Welt mit Atomwaffen zu erpressen". Zudem ist sie der Ansicht, dass die russische Teilmobilisierung in besetzten ukrainischen Gebieten einem Völkermord gleichkommen könnte.



Die indirekte Drohung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, taktische Atomwaffen einzusetzen, wird von der Ukraine ernst genommen, sagt Emine Dschaparowa, stellvertretende Außenministerin der Ukraine, im Interview. Allerdings würden Putin und die russische Führung die Nuklearwaffen-Drohung auch nutzen, "um die internationale Gemeinschaft zu lähmen und in Angst zu versetzen". Man wolle damit erreichen, dass führende Politiker Angst bekommen und die Ukraine nicht mehr unterstützen.



Durch dieses Vorgehen würde Russland die globale Sicherheitsarchitektur ins Wanken bringen. Die stellvertretende Außenministerin glaubt zudem, dass Russland "potenziell einen Plan B, einen Plan C und einen Plan D" habe, falls es derzeitige "taktischen Ziele auf dem Schlachtfeld" nicht erreichen könne.



Nach der geplanten Annexion der vier besetzten ukrainischen Regionen werde die Teilmobilmachung auch dort durchgeführt. Diese Einberufung in besetzten ukrainischen Gebieten "könnte einem Genozid gleichkommen", meint Dschaparowa. Russland würde seine nationalen Minderheiten schon "seit Jahrhunderten" vernichten. Während der ersten Mobilisierungskampagne würden "unverhältnismäßig viele Krimtataren" einberufen. "Jemanden in die russische Armee einzuberufen, bedeutet, dass man ihn in den Tod schickt", sagt sie. Es sei sehr zynisch, "Ukrainer gegen Ukrainer kämpfen zu lassen."



