AVISO: Feierliche Ausmusterung von Polizistinnen und Polizisten in Wien

Freitag, 30. September 2022, 11 Uhr, Platz in der Burg, 1010 Wien

Wien (OTS) - In Anwesenheit von Innenminister Gerhard Karner und Vetretern der Stadt Wien werden morgen Freitag, 30. September 2022, um 11 Uhr, mehr als 140 Polizeischülerinnen und -schüler in Wien ausgemustert und in den Außendienst verabschiedet.

Für Medienvertreterinnen und Medienvertreter besteht die Möglichkeit von Foto- und Filmaufnahmen.

Wann: Freitag, 30. September 2022, 11 Uhr

Ort: Platz in der Burg, 1010 Wien

Hinweis zur Teilnahme:

Auf die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen, unter anderem das Tragen einer FFP2-Schutzmaske, wird hingewiesen.

