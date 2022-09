DIE GOLDEN TRAIL SERIES EROBERT AMERIKA

Annecy, France (ots/PRNewswire) - Nach vier Läufen in Europa ist die Golden Trail World Series für zwei legendäre Läufe in zwei Wochen in die USA weitergezogen. Die Gelegenheit, alle europäischen Athleten bei einem außergewöhnlichen Roadtrip zu vereinen und sich mit den besten amerikanischen Läufern zu messen.

Zwei Läufe in zwei Wochen Damit so viele europäische Trailrunner wie möglich an den amerikanischen Läufen teilnehmen können, hatte die Golden Trail Series beschlossen, zwei legendäre Rennen innerhalb von zwei Wochen anzusetzen. Auf dem Programm am 17. September der Pikes Peak Ascent und sein legendärer Gipfel auf 4.300 m Höhe, in der Woche darauf dann der Flagstaff Sky Peaks. Bei allen beiden haben dieselben zwei Athleten gewonnen: Rémi Bonnet (Team Salomon / Red Bull, Schweiz) bei den Herren, und Nienke Brinkman (Team Nike Trail, Niederlande) bei den Damen. Zwei Siege in zwei Wochen, die diesen Athleten die Führung in der Gesamtwertung vor dem Finale auf Madeira eingebracht haben.

Ein Roadtrip als Bindeglied Doch das Wesen der Golden Trail Series beschränkt sich nicht nur auf die Leistungen auf der Strecke. Ziel dieser weltweiten Serie ist es auch, Verbindungen zwischen den Athleten zu schaffen. Und was gäbe es Besseres als einen Roadtrip zwischen Colorado, Utah und Arizona, um die Läufer zu vereinen? Während dieser zwei Wochen konnten die Athleten somit in Gemeinschaft leben, teilen und einander kennenlernen. Sie konnten unter anderem Moab und seinen Arches-Nationalpark, den Grand Canyon, das Monument Valley, usw. entdecken.

Auf zum Finale!

Mittlerweile ist bekannt, welche 30 Herren und 30 Damen sich für das Finale auf Madeira qualifiziert haben. Zur Erinnerung: Es handelt sich um fünf Renntage, an denen alle Läufer zusätzliche Punkte für die Gesamtwertung holen können (https://madeiragtwsfinal.com). Es kann sich also alles noch ändern! Wir sehen uns am 26. Oktober auf Madeira zur ersten Etappe!

