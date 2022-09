VP-Penzing: Volkspartei setzt Bürgerversammlung für Alt-Penzing durch!

ÖVP-Antrag ermöglicht Mitspracherecht für Bürgerinnen und Bürger bei Verkehrskonzept für Alt-Penzing

Wien (OTS) - Seit bald 10 Jahren kämpft die Volkspartei Penzing an der Seite der Anrainer in Alt-Penzing für mehr Bürgermitsprache bei der geplanten Umgestaltung des Grätzels. Um sich Gehör zu verschaffen, wurde seit 2015 immer wieder gemeinsam auf der Straße für mehr Mitspracherecht der Bürger demonstriert und über 1000 Unterschriften dafür gesammelt. In der gestrigen Bezirksvertretungssitzung in Penzing wurde schließlich der ÖVP-Antrag über eine Bürgerversammlung in Alt-Penzing einstimmig angenommen. Nach jahrelangem Ringen und monatelangen Versuchen der SPÖ, sich den Bürgern nicht stellen zu müssen. Diese Bürgerversammlung wird den betroffenen Anrainer die Gelegenheit bieten, sich zu informieren und ihre Ideen und Bedenken der Bezirksvorstehung und dem Magistrat mitzuteilen.

Echte Bürgerbeteiligung für Penzing statt Bürger vor vollendete Tatsachen zu stellen

„Natürlich ist für die Volkspartei echte Bürger-Mitsprache noch viel mehr als bloße Informationsweitergabe. Bei großen Projekten bindet echte Bürgerbeteiligung die Anrainer schon von Anfang an, in Form von Arbeitsgruppen, in die Planung, Konzeption und Umsetzung ein. Aber immerhin können sich die betroffenen Anrainer jetzt einbringen und informieren“, so die stellvertretende Bezirksvorsteherin, Natascha Fussenegger (ÖVP). Bemerkenswert sei jedenfalls, dass die SPÖ als Mehrheitsfraktion eine solche Bürgerversammlung monatelang blockiert hat und die SPÖ-Bezirksvorsteherin für etwas eigentlich Selbstverständliches einen Antrag der Volkspartei braucht. Als Wermutstropfen bleibe, dass die SPÖ die Bürgerinnen und Bürger nicht wirklich einbinden möchte, sondern diesen nur die vollendete Planung präsentieren will. „Für uns ist klar: Als Volkspartei kämpfen wir weiterhin, Hand in Hand mit den Anrainern, für echte Bürger-Beteiligung. Darauf können sich die Penzingerinnen und Penzinger verlassen“, so Natascha Fussenegger abschließend.

