Brüder mit Zertifikat „berufundfamilie“ ausgezeichnet

Staatliches Gütezeichen für Familienfreundlichkeit verliehen – Brüderkrankenhaus lebt bereits seit vielen Jahren familienfreundliche Unternehmenspolitik

Wien (OTS) - Für ihre Bemühungen um die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben ist das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien bereits zum zweiten Mal in Folge mit dem staatlichen Gütesiegel "berufundfamilie" ausgezeichnet worden.

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien nimmt seit 2018 am Auditprozess "berufundfamilie" teil und zählt somit zu den familienfreundlichen Unternehmen in Wien.

"Wir freuen uns sehr über diese erneute Auszeichnung. Sie ist für uns ebenso eine Ehre wie auch ein Ansporn, weiter an unseren familienfreundlichen Leistungen zu arbeiten. Die Zertifizierung ist nur ein Teilschritt des gesamten Prozesses. Angesichts des allgemeinen Kulturwandels in der Arbeitswelt ist es noch stärker unser Auftrag, Initiativen zu entwickeln, die die New Work Experience und die Bedürfnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich abdecken", so Dir. Ivan Jukic, MAS, Gesamtleiter des Krankenhauses.

In den vergangenen Jahren wurde eine Vielzahl von Maßnahmen entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Besonders hervorzuheben sind hier die Führungskultur und die Angebote für Kinderbetreuung. Auch in den nächsten Jahren will sich das Krankenhaus verstärkt Zukunftsfragen wie der Pflege und Betreuung von Angehörigen sowie dem Thema Generationenmanagement und Diversity Management stellen. Im Sinne eines umfassenden Familienbegriffs richten sich die Angebote an alle Mitarbeiter*innen – jene mit Kindern, jene ohne und jene mit Pflegeverpflichtungen. Außerdem wird die Kinderbetreuung tageweise und während der Ferien bedarfsgerecht weiterentwickelt.

Das Audit berufundfamilie ist ein strategisches Managementinstrument und unterstützt Unternehmen darin, eine familienbewusste Personalpolitik nachhaltig zu gestalten. Verliehen wird das Zertifikat vom Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend.

