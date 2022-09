Sonne und Schatten: Die perfekte Mischung (FOTO)

Burgstädt (ots) - Lamellendächer für das perfekte "Outdoor"-Wohnzimmer

Sonnen oder einfach im Schatten entspannen - das eigene Gartenparadies ist ein Ort für die ganze Familie. Mit einem Lamellendach ist der Wechsel zwischen Sonne und Schatten jetzt mit nur einem Knopfdruck möglich: Die drehbaren Lamellen regulieren den Lichteinfall nach Wunsch. Planen können Gartenfreunde ihren Wohlfühlort ganz unkompliziert über das Online-Portal Sonne-am-Haus.at.

Sonnendach, Schattendach: Das neue Lamellendach von TS-Aluminium ist ein optisches Highlight in kubischem Design, das sich harmonisch in die Architektur von Haus und Garten einfügt. Der Clou: Dank der modularen Bauweise lässt es sich erstmals auch mit einem Glasdach kombinieren und bildet eine perfekte Symbiose. Drehbare Lamellen regulieren Licht und Schatten nach Wunsch und sind bequem per Knopfdruck steuerbar, in geöffnetem Zustand funktioniert das Dach wie eine natürliche Klimaanlage - warme Luft zieht einfach ab. Für die individuelle Gestaltung stehen neben einem breiten Farbspektrum vielfältige Ausstattungsoptionen zur Wahl: Von integrierter LED-Beleuchtung über ZIP-Markisen bis hin zu Heizelementen.

Bequem online planen mit Sonne-am-Haus.at

Auf Sonne-am-Haus.at können Gartenfreunde unkompliziert ihr neues Lamellendach planen. Das Online-Portal unterstützt bei der Planung und Umsetzung des persönlichen Traumplatzes am Haus. Inspirierendes Bildmaterial zeigt die gestalterische Bandbreite der herrlich hellen Wohlfühlorte. Neben dem neuen Lamellendach können dort auch Terrassenüberdachungen für den luftigen, stilvollen Außenbereich und komplette Sommer- und Wintergärten geplant werden.

Mit wenigen Klicks zur idealen Planung

Garten-Fans finden auf der Website alles für die gründliche Planung der Outdoor-Oase. Relevante Informationen stehen ebenso bereit wie hilfreiche Checklisten. Noch nie war es so einfach, den neuen Lieblingsplatz zu planen: Ein praktischer 3D-Konfigurator lässt sich bequem von zu Hause aus bedienen und berücksichtigt Details wie exakte Abmessungen, die gewünschte Dachform, Einbauelemente und Beschattungsoptionen.

Rat und Tat vom Sonnenspezialisten

Ist der Wohn(t)raum erst mal geplant, geht es an die Umsetzung. Damit dies zuverlässig und wunschgerecht gelingt, vermittelt "Sonne am Haus" schnell und unkompliziert die passenden Spezialisten in der Nähe. Sie verfügen über umfangreiche und detaillierte Kenntnisse und stehen unterstützend zur Seite.

Weitere Informationen: www.sonne-am-haus.at

