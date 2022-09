10. Bezirk: Erntedank mit Musik im Böhmischen Prater

Wien (OTS/RK) - Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ veranstaltet abermals eine Festivität für die ganze Familie. Heuer wird das jährliche „Erntedankfest“ im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) am Samstag, 1. Oktober, zwischen 10.00 und 18.00 Uhr, sowie am Sonntag, 2. Oktober, zwischen 9.00 und 17.00 Uhr, gefeiert. An den 2 Tagen erklingt mitreißende Musik, vom Schlager bis zu Austro-Pop und Rock. Speis und Trank gibt es zu fairen Preisen.

Auf einem Markt können die Besucher*innen allerhand Schmankerln erstehen. Vom Karussell bis hin zum Kinder-Autodrom reichen die Attraktionen. Weitere Informationen und Reservierungen: Telefon 0676/720 94 11 (Verbandssprecher: Manfred Fritz). Auskünfte via E-Mail: m.fritz@musicreport.at.

Samstag: „Sumawind“, Sonntag: „Life Brothers“, Eintritt frei

Das Publikum wird um Beachtung der aktuellen Corona-Richtlinien ersucht. Am Samstag erfreut der Austro-Pop-Künstler „UHRsprung“ die Anwesenden von 11.00 bis 14.00 Uhr und die Kapelle „Sumawind“ spannt von 14.30 bis 18.00 Uhr einen bunten Melodienbogen. Das Programm am Sonntag bestreiten Günther Krammer (Austro-Pop) von 11.00 bis 12.30 Uhr, Bernd Kurek (Rock, Pop, Oldies, u.a.) von 13.00 bis 14.30 Uhr und die Party-Band „Life Brothers“ (Hits, Rock’n Roll, Boogie, etc.) von 15.00 bis 18.00 Uhr. Der Eintritt ist gratis. Neuigkeiten aus dem Böhmischen Prater im Internet: www.böhmischer-prater.at.



Allgemeine Informationen:



Musiker „UHRsprung“: www.uhrsprung.at/

Kapelle „Sumawind“: www.sumawind.at/

Musiker Günther Krammer: www.guenther-krammer.at

Musiker Bernd Kurek: www.berndkurek.at/

Kapelle „Life Brothers“: www.lifebrothers.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

