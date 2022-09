Der Fesch'markt startet frisch gemustert in den Herbst!

Das Marktfestival für Design, Food & Lifestyle

Graz/Wien (OTS) - In frischer Politur und ganz nach traditioneller Manier macht der Fesch’markt diesen Herbst wieder in Graz, Wien & Vorarlberg halt, um seine Besucher:innen mit einer Auswahl an feinsten Waren, Workshops und Streetfood zu verwöhnen. Handgemachte Produkte aus den Bereichen Mode, Kunst, Design, Sport und Lifestyle sowie sorgfältig hergestellte Delikatessen und vieles mehr lassen für Connaisseur:innen des guten Geschmacks keine Wünsche offen. Am besten schon jetzt stressfrei die Weihnachtseinkäufe erledigen und ausgefallenes Design und Unikate schenken.

Tolle Preise warten bei der feschen Tombola: Yoga-Abos, Gin-Cocktail-Sets, fesche Kleidung, nachhaltige Kosmetika und allerhand mehr. Mit etwas Glück ergattert man einen der Hauptpreise und freut sich über eine Übernachtung in einem der angesagtesten Hotels — der Superbude Wien.



Fesch'Kleidertauschbörse im Kunst Haus Wien

Die fesche Tauschbörse ist auch diese Saison ein Fixpunkt und findet zum ersten Mal von 28. bis 29. Oktober in Kooperation mit dem Kunst Haus Wien statt. Während wieder fesch Kleidung, Bücher, Vinyl, Pflanzen & Co getauscht werden dürfen, können Besucher:innen dabei auch kostenlos die Ausstellung "We Love Our Customers" von Stefanie Moshammer besuchen. In ihrer Ausstellungsreihe beschäftigt sie sich mit dem Überfluss an Kleidung und dessen Einfluss auf unsere Umwelt – passend zur nachhaltigen Kleidertauschbörse.

Termine:

Fesch'markt Graz, Seifenfabrik: 14. bis 16. Oktober

Fesch'markt Wien, Ottakringer Brauerei: 11. bis 13. November

Fesch'markt Vorarlberg, Pförtnerhaus Feldkirch: 9. bis 11. Dezember

Tickets:

Tagesticket: 7 Euro

Wochenendticket: 10 Euro

Kinder bis 12 Jahre gratis

Tickets sind vor Ort oder über eventbrite.at erhältlich

Weiteres Infomaterial & Fotos finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt:

Daniela Sipka (Presse & Social-Media)

E-Mail: daniela @ feschmarkt.info

Telefon: +436602318270