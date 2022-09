Zum 120. Geburtstag von Leopold Figl: ORF III zeigt umfangreichen Programmreigen am 2. Oktober

„ORF III Spezial“ mit Gästen sowie Festakt live aus dem Bundeskanzleramt, außerdem zwei „zeit.geschichte“-Dokus, die Figls Wirken beleuchten

Wien (OTS) - Leopold Figl, der erste Bundeskanzler der Zweiten Republik, Außenminister und spätere Landeshauptmann von Niederösterreich, hat nach 1945 wesentlich zur Entwicklung des Österreichbewusstseins und der nationalen Identität beigetragen. Anlässlich seines 120. Geburtstags widmet ORF III Kultur und Information Leopold Figl einen zeitgeschichtlichen Schwerpunkt am Sonntag, dem 2. Oktober 2022, mit zwei Dokumentationen sowie der Live-Übertragung des Festakts aus dem Bundeskanzleramt.

Um 11.00 Uhr steht die ORF III-„zeit.geschichte“-Dokumentation „Baumeister der Republik – Leopold Figl“ auf dem Programm. Mit seinem berühmten Satz „Österreich ist frei!“ nach der Unterzeichnung des Staatsvertrages im Schloss Belvedere sicherte sich Figl den verdienten und bleibenden Platz in den österreichischen Geschichtsbüchern. Das zehnjährige Jubiläum zur Unterzeichnung des Staatsvertrages hat er nicht mehr erlebt, denn eine Woche davor, am 9. Mai 1965, verstarb Figl, der wie kaum ein anderer österreichischer Politiker in der öffentlichen Erinnerung bis heute präsent geblieben ist.

Ab 12.00 Uhr wird im Rahmen eines „ORF III Spezial“ der Festakt „Glaubt an dieses Österreich“ aus dem Bundeskanzleramt übertragen. Wolfgang Geier ordnet mit Studiogästen die politische Person und die historische Bedeutung von Leopold Figl für die österreichische Geschichte ein.

Anschließend zeigt ORF III die Doku „Der Tag, an dem Österreich wurde“ (13.05 Uhr) über den 15. Mai 1955, den Tag, an dem der damalige Außenminister Leopold Figl zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs das Ende der Besatzung durch die Alliierten verkünden konnte. Der Staatsvertrag und der Tag seiner Verkündung nehmen einen ganz speziellen Platz im kollektiven Gedächtnis Österreichs ein. ORF III hat mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen jenes wichtigen Ereignisses gesprochen, um so einen Blick auf den Tag zu werfen, an dem Österreich seine Souveränität wiedererlangte.

