Grüne Niederösterreich begrüßen die aktive Politik von BM Leonore Gewessler bei der Lobauautobahn

Krismer: Ludwig und Mikl-Leitner beharren auf Zerstörung der Lobau

St. Pölten (OTS) - „Die Klimaministerien verfolgt zielgerichtet die Reduktion der CO2-Emmissionen und setzt die richtigen Schritte“, kommen von Landessprecherin Helga Krismer Worte des Dankes für die Einleitung einer strategischen Prüfung Verkehr durch das Ministerium.

Um die Lobau zu erhalten und den Entwicklungsgebieten Wiens und dem benachbarten Niederösterreich neue Wege zu zeigen, muss das Bundesstraßengesetz abgeändert werden. Der erste Schritt ist die Aufnahme der Strategischen Prüfung, die erstmals vom Ministerium selbst eingeleitet wird. „In Zeiten wie diesen, braucht es zukunftsorientierte Lösungen, um nicht die Fehler der Vergangenheit weiterzutreiben: Mehr Straßen, mehr Verkehr – vor allem auch internationaler Verkehr. Darauf haben uns die vielfältigen Initiativen für die Lobau, sowie WissenschaftlerInnen immer hingewiesen“, so Helga Krismer.

Die Grüne Oppositionsführerin in Niederösterreich ist von Johanna Mikl-Leitners Verhalten entsetzt! „Die ÖVP Niederösterreich hat sich bis heute nicht um Alternativlösungen bemüht und steht den Kopf in Sand, besser Asphalt! Das ist keine Lösungskompetenz im Landhaus. Daher in aller Klarheit: Die Klimakrise kann nicht ausgesessen werden, Frau Landeshauptfrau!“, so Helga Krismer in Richtung Landhaus St. Pölten. Dass sich LH Ludwig ähnlich verhält, gegenüber dem Bund, macht deutlich, dass ÖVP und SPÖ noch immer glauben, dass sie mit mehr Verkehr mehr Mandate erhalten.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Pinnow

Pressesprecher der Grünen NÖ



Die Grünen im NÖ Landtag

Neue Herrengasse 1/Haus 1/2. Stock

3100 St. Pölten

Telefon Büro: 02742/9005 16702

Telefon mobil: 0676/944 72 69

michael.pinnow @ gruene.at

www.noe.gruene.at