WM-Entscheidung? Der GP von Singapur live im ORF

Von 30. September bis 2. Oktober live in ORF 1

Wien (OTS) - Das ORF-F1-Team am Äquator: Ernst Hausleitner und Alex Wurz sind mittendrin im Nachtspektakel von Singapur (vom 30. September bis 2. Oktober 2022 live in ORF 1), wenn Max Verstappen seine erste Chance auf den zweiten WM-Titel hat. Als Experte ist diesmal Ferdinand Habsburg mit dabei, er sieht sich die Strecke, das Paddock und den Startgrid besonders genau an und berichtet über alle neuen Entwicklungen. Alle Interviews liefert Christian Diendorfer.

Der GP-Fahrplan in ORF 1

Freitag, 30.September

11.50 Uhr: Erstes freies Training

14.50 Uhr: Zweites freies Training

Samstag, 1. Oktober

11.50 Uhr: Drittes freies Training

14.45 Uhr: F1 News

14.55 Uhr: Qualifying

Sonntag, 2. Oktober

12.40 Uhr: F1 News

13.25 Uhr: GP von Singapur – Das Rennen

16.20 Uhr: Formel 1 Motorhome

Die Formel-1-Saison auf sport.ORF.at, in der ORF-TVthek und im ORF TELETEXT

Mit dem multimedialen Formel-1-Package von sport.ORF.at und ORF-TVthek sind Motorsport-Fans auch online immer auf dem Laufenden:

sport.ORF.at stellt Live-Ticker bei Qualifyings und Rennen bereit, bringt Vorschauen sowie Rennanalysen und präsentiert umfassende Tabellen und Statistiken. Außerdem schnüren ORF-TVthek und sport.ORF.at ein Streaming-Package, das Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote aller TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens sowie des Magazins „F1 Motorhome“ beinhaltet. Auch im ORF TELETEXT können sich Interessierte via Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. jederzeit über das aktuelle Formel-1-Geschehen informieren.

