Norbert Oberhauser präsentiert „Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“

Am 1. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Steirisches Lebensgefühl – produziert für ganz Österreich! Nach der großen Publikumsresonanz auf die ersten beiden Fernseh-Ausgaben präsentiert Norbert Oberhauser die dritte Auflage von „Aufsteirern − Die Show der Volkskultur“ am Samstag, dem 1. Oktober 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2. Schauplatz des TV-Events ist einmal mehr die einzigartige historische Kulisse der Kasematten am Schloßberg in Graz.

Das Publikum erwartet ein Abend mit steirischem Charme und zahlreichen Stargästen– mit Kulinarik, Musik, Volkstanz, Tracht und Traditionen, einzigartig kombiniert mit viel Spaß, Action und Unterhaltung. Mit dabei sind Granada, die Kernölamazonen, Andreas Gabalier, Chris Steger, Herbert Pixner, Simone Kopmajer, Balázs Ekker, die Ausseer Bradlmusi, die Kobenzer Streich, 4 G’sang, der Jugendchor Giovani Cantanti, die Volkstanzgruppe St. Martin im Sulmtal, der Jägerchor, das Blechbläserensemble Desperate Brasswives und die Knöpferlstreich.

Streichfähig und gesangssicher macht sich die Kobenzer Streich, eine Musikgruppe aus dem Murtal, hörbar, die das Rahmenprogramm der Show gestaltet und Stars und Prominente jeweils mit einem Gstanzl ankündigt. In die Sparte „neue und progressive Volksmusik“ lässt sich Herbert Pixner einteilen. Der in Südtirol geborene Multiinstrumentalist, Komponist und Produzent begeistert mit seiner Musik und performt gemeinsam mit 4 G’sang.

Kurze Lederhosen und das Singen im Dialekt sind die Markenzeichen des österreichischen Shooting-Stars und Amadeus-Music-Award-Gewinners Chris Steger, der beim „Aufsteirern“ gemeinsam mit dem Jugendchor Giovani Cantanti des Johann Joseph Fux Konservatoriums unter der Leitung von Zuzana Ronck für besondere Stimmung sorgt. Die österreichische Jazzsängerin Simone Kopmajer spielt gemeinsam mit der Ausseer Bradlmusi, deren Repertoire von der Volksmusik über Jazz bis zur Klassik reicht.

Länderübergreifend wird es dann, wenn der ungarische Profitänzer und ORF-„Dancing Stars“-Juror Balázs Ekker mit der steirischen Volkstanzgruppe St. Martin im Sulmtal auftanzt. Das ORF-Publikum kann sich auch auf die Grazer Mundartband Granada freuen, die sich mit dem Blechbläserensemble Desperate Brasswives ein Stelldichein gibt.

In einer steirischen Show darf natürlich das grüne Gold nicht fehlen. Die in der Steiermark aufgewachsene Journalistin und Moderatorin Nadja Bernhard bringt dem Publikum die Welt des Kernöls näher. Wo das Kernöl ist, sind auch die Kernölamazonen nicht weit. Mit kernigem Charme führen Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt das Publikum gemeinsam mit dem Jägerchor in die Welt des Musikkabaretts. „Volks-Rock'n'Roller“ Andreas Gabalier sorgt gemeinsam mit der Knöpferlstreich für den krönenden Abschluss von „Aufsteirern − Die Show der Volkskultur“.

„Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ ist eine Produktion des ORF-Landesstudios Steiermark in Zusammenarbeit mit der ORF-Unterhaltungsabteilung, in Kooperation mit IVENTS.

