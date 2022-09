ORF III am Freitag: Film-Doppel mit „Blues Brothers“ und der Fortsetzung „Blues Brothers 2000“

Außerdem: „Kultur Heute“-Spezial zur „ORF-Langen Nacht der Museen“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Freitag, dem 30. September 2022, den Kultfilm „Blues Brothers“ mit John Belushi und Dan Aykroyd, anschließend steht die Fortsetzung „Blues Brothers 2000“ auf dem Programm.

Bereits im Vorabend meldet sich „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) mit einer letzten Spezialausgabe anlässlich der diesjährigen „ORF-Langen Nacht der Museen“ (Samstag, 1. Oktober) aus den wichtigsten Institutionen des Landes. Diesmal meldet sich Patrick Zwerger aus dem Haus der Geschichte Österreich, wo er gemeinsam mit Direktorin Monika Sommer hinter die Kulissen der Ausstellung „Hitler entsorgen. Vom Keller ins Museum“ blickt. Außerdem bricht Ani Gülgün-Mayr gemeinsam mit Barbara Staudinger, der neuen Direktorin des Jüdischen Museums Wien, zu einer neuen Ausgabe der „Kultur-Spritztour“ auf.

Im Hauptabend stehen zwei Filmklassiker auf dem Programm: Ab 20.15 Uhr zeigt ORF III den Kultfilm „Blues Brothers“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 1979. Das Geschwisterduo Jake (John Belushi) und Elwood (Dan Aykroyd) ist in den Slums von Chicago aufgewachsen. Deshalb fühlen sie sich auch verpflichtet, das örtliche Waisenhaus vor dem Ruin zu retten. In einer Baptistenkirche kommt ihnen die Erleuchtung: Die ehemalige Rockband muss wieder für ein Konzert zusammengetrommelt werden. Doch bis es so weit ist, richtet das schwarzbebrillte Duo mit Hilfe unzähliger Polizisten und einer verlassenen Geliebten ein riesiges Chaos an.

Gleich danach folgt die Fortsetzung: In „Blues Brothers 2000“ (22.20 Uhr) wird Elwood Blues nach 18 Jahren aus der Haft entlassen. Sein erster Besuch gilt dem Waisenhaus, in dem er aufgewachsen ist. Dort hat ihn die Heimleiterin überraschend als Vormund für den zehnjährigen Buster auserkoren. Auf dem Weg nach Louisiana trifft das Duo auf den stimmkräftigen Barkeeper Mighty Mack McTeer (John Goodman). Von der Polizei gejagt, haben sie nur ein Ziel: Das lang ersehnte Revival der legendärsten Band der Welt, der „Blues Brothers“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at